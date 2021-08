Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Genitori divisi sulla scelta del figlio minorenne di vaccinarsi contro il Covid. Alla fine, a decidere è stata la Corte d'appello di Trieste, che ha accolto il ricorso urgente della madre e ha disposto che fosse quest'ultima a esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale per quello che riguarda la somministrazione del vaccino, e dunque che Giovanni (nome di fantasia) fosse vaccinato, come lui stesso aveva chiesto.IL...