CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE È una valanga di 6.291 fascicoli quella che la Procura di Pordenone ha scaricato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Rispetto al 2017, l'incremento è stato del 60,64%. Se n'è parlato anche sabato, a Trieste, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il procuratore Raffaele Tito e suoi sostituti non hanno smaltito soltanto arretrati, ma hanno chiesto qualcosa come 162 misure cautelari. E tra le richieste di rinvio a giudizio vi sono due inchieste che metteranno a dura prova il Gup: riguardano i...