Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Come devono essere i dehors dei ristoranti per rispettare le norme contenute nell'ultimo decreto del governo? Totalmente aperti, liberi almeno su tre dei quattro lati o al limite a metà? La verità è che sull'applicazione di un passaggio legislativo chiave per le attività della ristorazione c'è il caos più assoluto. E in provincia di Pordenone è scesa in campo anche la Prefettura. Al momento senza successo. La storia è...