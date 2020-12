IL CASO

PONTE NELLE ALPI/ZOLDO Situazione molto difficile a Ponte nelle Alpi con tre medici di base sui sei che operano nel territorio che al momento risultano colpiti dal Covid. Una situazione che, se possibile, si complica ulteriormente nel territorio del Comune di Val di Zoldo dove sono interessati entrambi i medici in servizio. A confermare la situazione è la stessa Ulss che sta seguendo l'evolversi del contagio non solo fra i pazienti, ma anche fra il personale sanitario.

LA CONCOMITANZA

Non appare casuale che a Ponte la situazione sia precipitata proprio dopo l'apertura della sede dove i medici di famiglia hanno iniziato a fare i tamponi in modalità drive-in, nella casetta degli Alpini in località Nuova erto. Allo stesso modo nella valle di Zoldo l'emergenza sembra poter essere legata al particolare momento che sta vivendo la zona. Dopo le frane e le nevicate copiose di 10 giorni fa, quando cioè la valle è stata irraggiungibile, i due medici in servizio si sono visti costretti a rispondere a tutte le richieste, continuando a mantenere aperto l'ambulatorio, anzi aumentandone l'orario per garantire anche le prestazioni infermieristiche dal momento che gli infermieri in valle non ci potevano arrivare. Sempre i due medici di base si erano anche messi a disposizione per le urgenze pediatriche. Ed è stato in questo momento che si sono positivizzati. In questo caso da martedì è in servizio un giovane medico che funge da sostituto per entrambi. Uno spaccato che purtroppo spiega bene la facilità di contagio del virus. Ma per la Val di Zoldo, che in questo momento si trova ancora priva del collegamento con la pianura (l'auspicio è di consentire il transito a senso unico dalla vigilia di Natale), è anche un problema che arriva in un momento già molto difficile.

RB

