IL CASO

PONTE NELLE ALPI Sono rientrati ieri dalla Romania i tre volontari di casa Pollicino rimasti in isolamento nella struttura di Petrosani che attualmente dà assistenza ad un'ottantina di bambini disagiati. Il loro arrivo, domenica sera, aveva messo in allarme le autorità amministrative e sanitarie romene. Dal giorno successivo era scattato il divieto per i ragazzi di frequentare la struttura e l'invito ai tre veneti a non uscire. L'odissea è finita ieri quando sono atterrati a Treviso.

«Posto che casa Pollicino è casa nostra - afferma Francesco Forti, il vice presidente dell'associazione che faceva parte del gruppo - dobbiamo dire che la cosa ci ha pesato, anche per il fatto di non sapere se avremmo potuto partire. Ma soprattutto non è piacevole passare per i potenziali untori. Ti senti a disagio».

Forti, partito domenica assieme ad altri due volontari, avrebbe dovuto portare in Italia uno dei ragazzini che già avevano frequentato la scuola edile di Sedico per effettuare uno stage. Ma il trasferimento del minore non si è potuto effettuare per ovvi motivi di sicurezza.

«Nessuno ci ha obbligato a stare in casa - prosegue Forti -, non c'è stato alcun provvedimento coattivo, ma ovviamente abbiamo preferito attenerci all'invito che si sa va sempre inteso come un ordine».

Per tre giorni i volontari sono stati gli unici abitanti di Casa Pollicino e alla loro partenza è partita la disinfezione della struttura, disposta dalle autorità sanitarie.

«Quando siamo arrivati all'aeroporto di Timisoara - spiega ancora il vicepresidente - eravamo un po' in apprensione, temendo di essere fermati, visto che giusto il giorno prima erano entrate in vigore norme ancor più restrittive per quanti arrivavano dalle regioni italiane colpite dal focolaio. Invece, hanno effettuato i controlli di routine e abbiamo potuto salire sull'aereo, peraltro mezzo vuoto. E' stato un sollievo. E' brutto non sapere con certezza cosa sta accadendo attorno a te, anche se siamo sempre stati informati di ora in ora attraverso la direttrice della casa».

E ora non resta che attendere che l'emergenza rientri, perché Casa Pollicino resta una missione di vita.

