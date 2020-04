IL CASO

PONTE NELLE ALPI Mamma e figlia infette vanno a spasso senza motivo. Rischia grosso la donna dell'Alpago, positiva al coronavirus, fermata nella giornata di martedì a Polpet dai carabinieri forestali della stazione di Belluno che stavano effettuando un controllo, nell'ambito del dispositivo per il rispetto delle regole anti-contagio. La donna è stata denunciata per la violazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ma potrebbe finire nei guai per la più grave accusa di epidemia colposa, che potrebbe essere formulata dalla Procura. Nessuna ipotesi di reato invece per la figlia, ancora minorenne e non imputabile.

IL POSTO DI BLOCCO

La famiglia alpagota, mamma papà e una figlioletta, stava transitando in zona, Polpet, comune di Ponte nelle Alpi, a bordo di un'auto quando sono incappati nel posto di blocco dei carabinieri forestali. «I militari - spiegano dal comando provinciale dell'Arma in una nota - procedevano ad accertamenti nei confronti degli occupanti dell'autovettura. Si trattava di tre persone: papà, mamma e figlia minore, che si trovavano senza alcuna giustificazione in quel luogo. Dal controllo della banca dati emergeva che la donna dell'Alpago e la figlia erano già state registrate come positive al coronavirus ed erano in attesa di un nuovo tampone in programma proprio quel giorno». Ovviamente però la donna si era ben guardata dal dire ai militari che era positiva e non ha saputo inoltre giustificare i motivi per i quali si trovassero fuori casa, contravvenendo alle regole in vigore per contenere l'epidemia.

IL TAMPONE

A quel punto i carabinieri forestali prendono contatto con l'ospedale San Martino per leverifiche del caso: i sanitari confermano la positività di mamma e figlia. Tutte due sono infette e un ulteriore riscontro è arrivato dal risultato del tampone, reso noto ieri, che ha confermato la presenza del coronavirus.

LA DENUNCIA

Per la mamma incosciente è scattata inevitabilmente la denuncia per la violazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (articolo 260 del regio decreto numero 1265 del 1934). Un'ipotesi di reato che prevede l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5mila euro per il comportamento irresponsabile dell'alpagota, che non avrebbe impedito la diffusione della malattia infettiva. Ma la Procura della Repubblica, spiegano i militari, potrebbe anche propendere per la violazione dell'articolo 452 del codice penale Delitti colposi contro la salute pubblica.Ovvero l'accusa di epidemia colposa. La legge è chiara. A queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi delle persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner né adottano precauzioni per evitare il contagio.

