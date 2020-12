IL CASO

PERAROLO Volevano un confronto con il rappresentante dello Stato e ieri l'hanno avuto scendendo a Belluno. Erano più che consapevoli che l'incontro con il Prefetto non avrebbe portato alla soluzione del problema ma l'amarezza è stata grande comunque. Vivere da sfollati non è esperienza da augurare a nessuno ma loro, i cittadini di Perarolo di Cadore ostaggio della frana Busa del Cristo, la stanno provando da tanti anni ed ora non ce la fanno più. E poi il Natale si avvicina, non vogliono passarlo fuori casa. Ieri Adriana Cogode, Prefetto di Belluno, li ha ricevuti, erano in tre. Una delegazione ristretta ma non per questo meno autorevole. Tre cittadini che da lunedì sera sono costretti fuori casa dopo che il maltempo ha rimesso in movimento la frana incubo, quel versante che dal tornante della Cavallera si muove verso il centro storico del paese incombendo sul torrente Boite e sulle loro case.

IL RISCHIO

A loro è stato ricordato che l'ordinanza di sgombero non è stata firmata a cuor leggero e che un altro studio sarà affidato agli esperti per capire l'evoluzione del fenomeno e quali sono le azioni da mettere in campo per la sicurezza. La reazione dei cittadini: «Di studi ne abbiamo visti tanti ma non abbiamo mai visto i risultati. Se bisogna fare altre valutazioni, altre indagini va bene ma si faccia anche qualcosa per farci stare a casa senza paura». Già perché il rischio per loro, 14 le persone evacuate, è di passare il Natale fuori casa. Vero che quello in arrivo sarà un Natale particolare per tutti ma per i cittadini di Perarolo avrà un sapore ancora più amaro. «Non possiamo nemmeno immaginare cosa significa, il Natale lo hanno festeggiato nel limite delle possibilità anche in guerra, passarlo fuori casa proprio no, speriamo che la frana rallenti e l'emergenza rientri», commentava una rappresentante del Comitato per il futuro di Perarolo. Lo stesso sindaco Pier Luigi Svaluto Ferro non ha saputo dare uno spazio temporale a chi chiedeva quando era prevedibile il ritorno a casa. Sono tanti e complessi i fattori che incidono su quella frana, dagli aspetti geologici a quelli meteo senza dimenticare i continui sbalzi di temperatura. Gelo notturno e disgelo diurno, un tira e molla che incide negativamente sulla Busa del Cristo.

IL PREFETTO

Il Prefetto Cogode è consapevole del disagio e della sofferenza che la situazione causa ai cittadini. Ha detto: «Sono sconfortati per questa necessità di dover stare fuori dalle proprie abitazioni, ma, per questa situazione che mette a rischio la sicurezza degli abitati, non si può fare diversamente. Volevano un conforto da parte di un organo dello Stato sul fatto che la loro situazione sia attenzionata ed ho garantito che è così, a cominciare dal Sindaco, Prefettura, Regione. Bisogna capire che questo sito così è: se quelle condizioni di pericolosità permangono, o sono addirittura mutate, è inevitabile che si debbano allontanare. Mai dire mai. In questo caso è un rischio conclamato, sarebbe delittuoso non fare il proprio dovere». E ha spiegato anche ai cittadini: «È un po' quello che succede in gran parte del nostro Paese, dove ci sono situazioni di rischio naturale con cui bisogna convivere: entra nello stile di vita avere la coscienza di un pericolo che ci circonda. Basti pensare ai centri abitati nelle vicinanze del Po, la stessa Firenze, Venezia». Perarolo vive dunque l'ennesimo momento difficile. È di mercoledì anche la frana che ha interrotto la strada che porta al cimitero, via Romana. I residenti nella zona a rischio sono molto sconfortati ma trovano la forza di ringraziare chi sta loro vicino a cominciare dal sindaco Pier Luigi Svaluto Ferro da sempre in prima linea sulle complesse problematiche.

Giuditta Bolzonello

