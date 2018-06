CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA La Soprintendenza stoppa il plateatico del bar San Fermo 20 e chiede al Comune di intervenire contro il tavolino selvaggio in centro storico. Ad accendere i riflettori sulla vicenda era stata, alla fine di aprile, la capogruppo di Forza Italia Eleonora Mosco che aveva denunciato il diniego, da parte del Comune, di posizionare 8 tavolini davanti al locale in via San Fermo. Palazzo Moroni, dal canto suo, aveva spiegato che l'autorizzazione era subordinata al parere della Soprintendenza archeologica e delle belle arti di Belluno,...