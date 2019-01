CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA La linea è la numero 4, quella che collega Pontevigodarzere a Cadoneghe. La data si colloca tra maggio e giugno del 2017. Sono questi i primi risultati dell'indagine interna avviata da Busitalia per individuare l'autista protagonista del video diventato virale nei giorni scorsi. Ieri il presidente Andrea Ragona ha parlato con una testimone e ora intende chiudere in fretta gli accertamenti per poi ragionare sulle conseguenze. IL FILMATOUn minuto e cinquantuno secondi di urla e offese. Il video era stato caricato per la prima...