IL CASOPADOVA Doveva uscire di prigione tra un paio di settimane. Invece a mezzogiorno di ieri, scortato dalla polizia, è salito sulla scaletta del volo che dall'aeroporto di Bologna l'avrebbe riportato a Tunisi. Mahmoud Jebali, 31 anni, per la Digos è un fondamentalista islamico, che non solo aveva un séguito di una ventina di persone nel carcere di via Due Palazzi, dove era recluso da un anno e mezzo per rapina, ma aveva anche iniziato a radicalizzare il figlio di 6 anni, avuto con una giovane padovana di 26 anni. E per questo è stato...