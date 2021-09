Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOODERZO Doveva essere il giorno della grande festa, con l'arrivo del presidente della Regione Luca Zaia a Oderzo per dare il sostegno ufficiale del governatore alla sindaca uscente Maria Scardellato. «Partiamo già con un treno in corsa ha detto Zaia sottolineando il lavoro svolto dalla Muli - con una persona determinata, onesta, che ha voglia di fare. Penso queste siano le regole per Oderzo. Noi siamo qui a sostenerla e chiediamo...