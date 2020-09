IL CASO

NOALE La positività di un giocatore dell'Arcella, squadra di calcio che milita in Eccellenza, manifestatasi martedì sera e che costringe alla quarantena la compagine padovana, per ora non comporta problemi alla società Calvi Noale che ha affrontato il team domenica scorsa nella prima giornata del primo turno di coppa Italia.

E' il terzo caso di positività tra le formazioni calcistiche padovane. L'allarme è scattato ieri mattina quando il club bianconero ha saputo della positività del proprio tesserato che ha accusato la perdita del gusto e dell'olfatto. Il giocatore si è allenato regolarmente con i compagni martedì sera e al rientro a casa per cenare si è reso conto del sintomo, per cui è andato al pronto soccorso dove gli è stato fatto un tampone che è risultato appunto positivo. Già ieri mattina l'intero gruppo si è recato a effettuare il tampone: sono coinvolte una trentina di persone.

L'allenatore della Calvi Noale, Matteo Vianello, inquadra così la situazione. «Il giocatore padovano ha manifestato i primi sintomi martedì sera e gli è stata diagnosticata la positività nella notte di mercoledì. Abbiamo prontamente sentito la Federazione per capire come avremmo dovuto comportarci e ci hanno risposto che, volendo, avremmo potuto far sottoporre i nostri giocatori al tampone per verificare se ci fosse stato qualche contagiato, senza obbligatorietà, o nel caso qualcuno manifestasse dei sintomi particolari».

«Di fatto sarà sospesa la disputa della gara dell'Arcella contro il Borgoricco - continua l'allenatore della Calvi Noale - mentre la nostra partita, domenica prossima contro il San Giorgio in Bosco, si svolgerà regolarmente, a meno di problemi che dovessero insorgere nei prossimi giorni». Ma è un'altra la notizia che ha raggelato l'intero ambiente calcistico noalese. Nella sfida contro i padovani conclusasi per 3-3 dopo una clamorosa rimonta della Calvi che era sotto per 0-3 dopo appena un quarto d'ora di gioco, si è infortunato Dario Fiorica. Ieri la diagnosi è stata durissima, frattura del crociato ed interessamento del collaterale mediale del ginocchio destro. Fiorica dovrà operarsi e per lui la stagione è quindi finita. «E' stata proprio una partita stregata aggiunge Matteo Vianello abbiamo perso un giocatore fondamentale per il nostro assetto in campo ma non possiamo piangerci addosso. Per adesso non penso ad un sostituto anche perché non ci sono giocatori con le sue caratteristiche. Devo trovare delle soluzioni alternative e augurare un grosso in bocca al lupo al ragazzo. Io ho sofferto due infortuni simili e capisco benissimo che cosa sta passando ma l'ho sentito determinato, sta già pensando a recuperare».

Lino Perini

