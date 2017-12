CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Effervescente, di buon umore, Donald Trump si mostra convinto che il passaggio della legge di riforma fiscale al Senato sia l'unica cosa che davvero conti. Il fatto che l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller si stia avvicinando alla sua famiglia, se non a lui stesso, sembra non turbarlo. L'ipotesi di accuse di collusione con un Paese nemico, e il rischio di essere incriminato per aver ostacolato il corso della giustizia non sembrano agitarlo. Mentre lascia la Casa Bianca per andare a tre appuntamenti in cui...