IL CASO

MOTTA Scuola e pandemia, scoppia la polemica in Consiglio. Oggetto del contendere, alcuni computer portatili destinati agli studenti per seguire le lezioni in videoconferenza e mai arrivati a destinazione. «Non li avete mai consegnati» tuona l'opposizione. «Ma chi li ha chiesti?» ribatte la maggioranza. Durante la seduta di venerdì sera, il sindaco Alessandro Righi aveva illustrato una nuova iniziativa per le famiglie con figli all'asilo: «Per la prima volta questa amministrazione ha introdotto un fondo da 30.000 euro a rimborso delle spese sostenute negli asili mottensi nel corso del 2019. Tutte le famiglie che hanno presentato correttamente domanda avranno, sommando il contributo già percepito da Inps, il rimborso totale delle spese sostenute. Per queste famiglie gli asili nido sono stati in definitiva gratuiti. Confermiamo l'iniziativa anche per il 2020». Ma quando, durante l'illustrazione degli altri progetti per la scuola, si è parlato di «nuove dotazioni informatiche e di supporto per una didattica inclusiva», i toni si sono alzati. Maria Angela Poretto (Motta Unita), insegnante alla primaria Aleandro, ha dichiarato: «I piccoli cittadini di Motta sono stati trascurati. Il Comune avrebbe potuto prendere in mano la situazione. La scuola si è attivata da subito per trovare la strumentazione necessaria. Il Comune aveva a disposizione cinque computer offerti dall'Agenzia delle Entrate per la scuola. Non sono mai arrivati all'istituto». Immediata la replica dell'assessore Chiara Abbiatici: «Nessuno di voi ci ha contattato per proporre idee o soluzioni. Ci siamo attivati per interpellare tutte le forze che ci potevano aiutare. Qui ci sono due rappresentanti della scuola che non hanno mai risposto in relazione alle reali esigenze delle famiglie» rivolgendosi a Poretto e Luca Sanson, rappresentante dei genitori e anch'esso consigliere di opposizione. E spiega i motivi: «Abbiamo chiesto un resoconto, visto che la scuola ha il contatto diretto con tutti gli scolari. Questo non è avvenuto. Nessuno è venuto a ritirare i 5 pc che vanno pure programmati. Da parte nostra era stata richiesta collaborazione». Una richiesta che secondo l'opposizione non è arrivata. Replica di Luca Sanson: «Siamo tutti disponibili, ma bisogna operare attraverso fonti ufficiali, non attraverso messaggini che lasciano il tempo che trovano». Sanson conclude: «Alla scuola è arrivata una richiesta solo i primi di maggio».

Gianandrea Rorato

