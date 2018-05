CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMONFALCONE Il giorno dopo la tragedia della morte di Matteo Smoilis, il ragazzo 19enne di Fiumicello che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nell'area dei cantieri di Panzano, una città intera, quella di Monfalcone, si è stretta attorno al dolore della famiglia in un lutto generale, al quale si è associato lo sciopero e l'assemblea dei lavoratori della Fincantieri promossa da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. «Non possiamo più ritrovarci a tragedia avvenuta perché non si può morire per lavorare e non si può morire a 19...