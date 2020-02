IL CASO

MIRANO Quel post è arrivato come la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. La premessa è che da tre giorni la sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello, sta gestendo l'emergenza coronavirus con una difficoltà in più rispetto ai suoi colleghi: spiegare che i contagiati che la Regione attribuisce al cluster di Mirano, in realtà, sono tutti relativi all'ospedale di Dolo. Nel suo Comune, quindi, di casi per ora non ce n'è nemmeno l'ombra. Una tensione continua, esplosa però quando ha scoperto che oltre a tenere a bada le fake news sulla città doveva fare i conti anche con quelle che la riguardavano personalmente. In alcuni gruppi Facebook dei luoghi interessati dal contagio, infatti, qualcuno aveva insinuato il dubbio che potesse aver contratto lei stessa il virus Covid-19. «Mirano Pavanello (Partito democratico) è risultata positiva al coronavirus? Cittadini di alcune frazioni ne parlano insistentemente...». La prima cittadina, a quel punto, non ci ha visto più e ha deciso di sporgere denuncia. L'autore del post è un ex consigliere comunale di Forza Italia, Maurizio Marchiori (in seguito entrato nel gruppo locale di Forza Nuova, da cui però è recentemente uscito), con cui la sindaca aveva avuto già qualche acceso confronto in passato. Battibecchi che erano rimasti nei confini del dibattito (pur vivace) politico. Almeno finora. «Ritengo importante comunicare che ho provveduto a querelare Marchiori precisa la prima cittadina - per l'ingiustificato, infondato e violento attacco personale (che è solo l'ultimo di una lunga serie), ma soprattutto per il procurato allarme, per l'irresponsabile condotta nei confronti della popolazione del nostro territorio, già messa a dura prova dalla tensione di questi ultimi giorni».

L'ALTRA CAUSA

Marchiori non è l'unico che dovrà rispondere alle forze dell'ordine: Pavanello, infatti, ha denunciato anche uno dei contatti dell'ex consigliere, andato a rincarare la dose con slancio degno del miglior leone da tastiera: «Magari, non si augura il male a nessuno, ma ai comunisti di m...sì, almeno se ne rendano conto delle c... che fanno». Detto fatto: screenshot del commento al post e querela anche per lui, tal Nicola Fl Pozzo.

«Non credo di aver offeso nessuno, ho solo posto una domanda nei social - replica l'ex consigliere - io sono responsabile di quello che dico, non di quello che la sindaca capisce e travisa. Mi stupisce che mi abbia denunciato, se ho posto quella domanda è perché in diverse frazioni del Miranese i cittadini ne stavano parlando». Giustificazione che comunque non è bastata a Pavanello: per l'ex consigliere e l'autore del commento, infatti, arriverà, oltre a quella penale, anche la causa civile. Per la sindaca, in ogni caso, ora questa è solo l'ultima delle grane. Spiegare ai cittadini che al momento i tamponi all'ospedale di Mirano hanno tutti dato esito negativo è la principale priorità.

COMMERCIO E TURISMO

«Questa è una buona notizia - continua Pavanello - ma inviterei anche a non evitare ogni attività di tipo sociale. Si seguano le precauzioni del decalogo, ma non si smetta di uscire e di frequentare la città. Lunedì il mercato era vuoto, i negozi e i locali sono deserti da giorni. Rischiamo danni economici enormi». L'altro fronte a destare preoccupazione è quello turistico. «Le gite scolastiche sono un tema fondamentale: genitori, agenzie turistiche e scuole devono sapere subito i tempi del blocco, i viaggi sono a rischio ma soprattutto sono a rischio le caparre. E a Mirano, città che conta 4.200 studenti, questo non può essere certo un argomento marginale».

Davide Tamiello

