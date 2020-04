IL CASO

MIRA Tre morti in quattro giorni, quattro operatori positivi e tutto per un ospite, la prima vittima, tornato positivo dall'ospedale. E' un autentico caso quello della Residenza per anziani Adele Zara di Mira, la struttura per la terza età della provincia che ad ora ha pagato il tributo più pesante al coronavirus. Dopo l'ottantenne Giovanni Marangon di Mira, spirato lunedì, e la novantatreenne Liliana Marchi di Marghera, deceduta mercoledì, venerdì mattina si è avuto conferma che anche la ottantaseienne Iolanda Maria Incognito, di Mestre, spentasi giovedì pomeriggio, aveva il Covid-19. La donna, che soffriva già di altre patologie, da alcuni giorni aveva manifestato i consueti sintomi, febbre in primis: l'avevano sottoposta al tampone e si era in attesa dell'esito, arrivato appunto venerdì. Mercoledì però, di fronte al peggioramento delle sue condizioni e a una preoccupante tachicardia, dalla residenza per anziani hanno deciso di portarla al nosocomio di Dolo, dove il giorno dopo anche a lei il virus ha dato il colpo di grazia, dove sono avvenuti tutti e tre i decessi e da dove sarebbe anche partito il contagio generale, a quanto spiega il Presidente della Adele Zara, Paolo Dalla Bella.

LA STRUTTURA PIÙ COLPITA

«Abbiamo interdetto la nostra struttura alle visite fin dal 22 febbraio e ci siamo praticamente chiusi dentro ma purtroppo dall'ospedale di Dolo è rientrato il povero Marangon infetto, e il contagio si è inevitabilmente diffuso», rivela. L'incolpevole ottantenne era stato ricoverato per altri problemi dal 25 febbraio al 9 marzo e poi dimesso, «ma allora non c'era ancora l'obbligo di effettuare il tampone: il paziente è stato sottoposto solo al triage, (in pratica una visita, ndr) ed è stato ritenuto negativo, ma così non era. E nei giorni in cui è rimasto nella residenza, dal 9 al 17 marzo - prima che tornasse con i ben noti sintomi all'ospedale dove ne hanno riscontrato la positività e dove purtroppo è morto -, ha contagiato altri». Parecchi. Perché, oltre ai tre anziani deceduti, ci sono altri quattro operatori positivi (hanno la febbre ma sono a casa e non sono gravi) e dieci in quarantena. E i circa 120 ospiti? «Due hanno un po' di febbre e sono in isolamento, ma bisogna considerare anche i possibili asintomatici. Nell'ultima settimana sono state sottoposte a tampone 190 persone tra degenti e personale, ma stiamo ancora aspettando i risultati», conclude preoccupato il presidente. Iolanda Maria Incognito, che abitava a Mestre ed era vedova, dopo una brutta caduta che ne aveva compromesso le capacità deambulatorie, da un anno e mezzo era stata ricoverata nella residenza mirese, dove si trovava bene. Messinese di origine, come il marito Giuseppe Pizzo, poliziotto, la signora Incognito abitava da tanti anni a Mestre, dove il consorte era stato destinato per motivi di lavoro, e aveva fatto per tutta la vita la casalinga. «Una persona buona, tranquilla, sempre sorridente: in casa di riposo le volevano tutti un gran bene», la ricorda commosso il figlio Antonio, che abita a Maerne. Iolanda Maria Incognito lascia i figli Antonio e Nicolino, che risiede a Mira, e quattro nipoti: sarà sepolta lunedì mattina al cimitero di Maerne accanto all'amato marito.

Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA