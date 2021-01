IL CASO

MIRA Sulla morte di Ivan Busso, il falconiere di 42 anni deceduto il 1. gennaio all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo 20 giorni di ricovero per Covid, la Procura ha aperto un fascicolo. La moglie di Busso, Elisa, assistita da Studio3A, ha presentato un esposto alla Procura per capire se al marito, contagiato dal Covid, sia stata in realtà fatale l'infezione batterica contratta all'ospedale di Dolo. Mercoledì scorso il pm Roberto Terzo ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per la morte di Ivan Busso, disponendo l'autopsia per sabato 9 gennaio. «Ivan Busso era una bravissima persona, un ragazzo raro e un padre dal cuore d'oro. Mi legano a lui bei ricordi. Grazie ai suoi amici, ai parenti e a tutti coloro che hanno organizzato e sostenuto questa raccolta fondi per aiutare la sua famiglia» ha scritto su Facebook il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rilanciando la raccolta fondi per la famiglia, arrivata ieri a oltre 52mila euro.

Ivan Busso residente con la famiglia a Malcontenta ma originario di Marghera, dove era l'amministratore del gruppo social Sei di Marghera se, era molto conosciuto. La sua passione per i volatili, e i falchi in particolare, ho avevano spinto a diventare falconiere e poi a fondare la B&B Falcon Service. Attività con la quale era molto richiesto per la sua professionalità, ingaggiato per allontanare i volatili all'aeroporto di Venezia e nell'isola di San Michele, e d'estate, in particolare durante la Mostra del Cinema, veniva ingaggiato dagli hotel di lusso per allontanare i piccioni con i suoi falchi. Ivan, che non soffriva di patologie pregresse, aveva accusato i primi segni del contagio ad inizio dicembre, con i classici sintomi (febbre alta, tosse e affaticamento respiratorio). Il 9 dicembre era stato ricoverato all'ospedale di Dolo e poi intubato nel reparto di Terapia Intensiva. Durante il ricovero Busso avrebbe contratto delle infezioni ed i famigliari si domandano quante abbiano influito sul tragico epilogo della malattia. Busso infatti aveva superato anche il Covid, era stato estubato e il 21 dicembre aveva soltanto la maschera di ossigeno quando aveva effettuato una videochiamata alla moglie e alla figlioletta di due anni. Il 22 e il 24 dicembre i tamponi a cui si era sottoposto erano risultati negativi. Dopo Natale Ivan è stato nuovamente intubato e nel pomeriggio di Capodanno è stato trasferito all'ospedale dell'Angelo, per essere sottoposto alla terapia Ecmo, ma è giunto troppo tardi e da lì a poche ore è spirato. La moglie della vittima vuole che si verifichino eventuali profili di responsabilità in capo ai sanitari che hanno avuto in cura Busso al nosocomio di Dolo, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e la perizia autoptica sulla salma. Immediata la risposta dell'Ulss 3 Serenissima. «Gli ospedali e i sanitari dell'azienda sanitaria - si sono prodigati in ogni modo per questo paziente gravemente colpito dalla malattia. Ora collaborano ad ogni verifica che sia ritenuta necessaria, perché si possa sgombrare il campo da ogni dubbio, e si possa ricondurre il decesso alla sua reale dimensione, che è comunque purtroppo tragica per la persona deceduta e per i suoi familiari».

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA