IL CASOMILANO Quattrocento euro di multa per procurato allarme. E' la condanna emessa nei confronti della rappresentante del movimento no vax, Magda Piacentini, ed è destinata a fare giurisprudenza: è la prima sentenza di questo tipo pronunciata in Italia.La vicenda comincia lo scorso febbraio, quando a Modena vengono affissi decine di manifesti che recitano: «Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui danni dei vaccini - 21.658 danneggiati nel triennio 2014-2016 secondo i dati Aifa». A commissionare i cartelloni è l'associazione...