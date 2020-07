IL CASO MIGRANTI

VENEZIA Ha scelto prima Twitter e poi Facebook, Simone Venturini, assessore comunale alla Coesione sociale, per spiegare il niet di Venezia all'eventualità che nella città d'acqua e a Mestre venga individuato uno stabile per ospitare i migranti eventualmente trovati positivi al coronavirus. Nei giorni scorsi il prefetto Vittorio Zappalorto aveva riunito enti locali e forze dell'ordine in Prefettura per chiedere un loro coinvolgimento nella ricerca di un luogo da trasformare in centro per spostare i migranti in quarantena. Il muro sollevato alle richieste, aveva portato il prefetto ad annunciare di essere pronto a requisire una struttura dismessa e trasformarla in centro per i richiedenti asilo eventualmente contagiati.

« Ci sono mille ragioni, pratiche e oggettive - scrive Venturini su Facebook - alla base della nostra contrarietà ad eventuali ipotesi di realizzazione di un centro per la quarantena di persone migranti positive al Covid nel territorio del comune di Venezia. Siamo in piena stagione turistica, in una città trainante per l'economia veneta, in un momento storico difficilissimo per le imprese e i lavoratori di un settore che stenta a ripartire. Solo ipotizzare la collocazione di un centro del genere in un comune a vocazione turistica rappresenta un rischio per l'economia. Venezia in questi anni ha sempre fatto responsabilmente la sua parte, anche sopportando il peso di scelte sbagliate a livello nazionale che da anni viene scaricato sui territori» continua l'assesore alla Coesione sociale. Che poi ricorda come nel comune di Venezia «già insistono numerose accoglienze (Cas e Sprar) e numerose situazioni di bisogno e di marginalità a cui stiamo facendo fronte. Siamo consci delle difficoltà delle Prefetture e dei prefetti, chiamati a risolvere problemi nati altrove. Al prefetto - conclude - riconfermiamo la nostra stima, la nostra completa fiducia e la nostra collaborazione. Ma in questa situazione, Venezia non può in alcun modo rappresentare un'opzione per l'emergenza».

Una decisione, aveva annunciato il prefetto - che aveva ricevuto il no dall'esercito per le caserme di via Orlanda e la caserma Matter - sarebbe arrivata all'inizio della prossima settimana. E con la struttura per la quarantena individuata (in chiusura del tavolo c'era chi vociferava una caserma a Ceggia) potrà scattare anche il piano dei tamponi sui 600 migranti ospitati nel Veneziano. Con la prospettiva di trovarsi adesso di fronte ad un'emergenza sanitaria che in autunno potrebbe trasformarsi in un'emergenza legata al ricollocamento degli sbarchi.

