IL CASO

MESTRE/VENEZIA Sarà paura, sarà che hanno capito male quel che ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia ma ieri mattina c'era più gente con le mascherine che nelle settimane dell'isolamento. Persino in automobile le portavano: già negli oltre due mesi e mezzo di lockdown uno si chiedeva perché ci fossero automobilisti che viaggiavano da soli con tanto di mascherina e guanti ma i casi non erano molti e magari era gente che, dovendo fare acquisti in due o tre posti, invece di toglierle e metterle in continuazione, le tenevano e buonanotte.

Ieri però in macchina se ne vedevano molti di più. E i pedoni non erano da meno. L'ultima ordinanza del presidente del Veneto consente di uscire senza le mascherine a partire da ieri e fino al 15 giugno: in queste due settimane si devono ancora indossare solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (bar, negozi, uffici...), e all'esterno solo nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi.

Ieri mattina, invece, in giro per le strade persone singole camminavano rigorosamente con la mascherina. Magari ne avevano acquistate uno stock e non le vogliono lasciare nel cassetto. O, più probabilmente, molti hanno pensato che l'ulteriore apertura di Zaia verso il ritorno alla normalità nasconda più rischi di quanti previsti, perché se tutti se le tolgono, vai a vedere poi se si ricordano di indossarle quando si avvicinano troppo o entrano nei negozi.

E non è stato un fenomeno isolato perché in centro a Mestre, come nei quartieri, a Marghera, o a Favaro o, ancora, a Zelarino e a Chirignago, nonostante la giornata calda che rendeva più fastidioso del solito portarle, le mascherine erano il capo d'abbigliamento più in voga. Al mercato di Mestre i commercianti erano stupiti, idem nei negozi di alimentari o di altro genere che, nel corso delle ultime settimane, hanno un po' alla volta riaperto.

Nei giorni precedenti non era raro che dovessero richiamare i clienti all'uso della mascherina mentre ieri non c'era problema. Solo in quei supermercati dove la gente arriva con l'automobile le guardie messe alle entrate dovevano ancora intervenire per evitare che i clienti uscissero dalla parte sbagliata o per ricordare di indossare la mascherina ma, anche lì, si trattava di casi isolati.

IN CENTRO STORICO

Anche a Venezia, in centro storico, tantissima gente, ieri pomeriggio. Un via vai interminabile di persone tra Rialto, Strada Nova e Rio Terà San Leonardo verso la ferrovia. Plateatici dei bar allargati e pieni di persone sedute ai tavolini e code davanti alle gelaterie.

Riaperti anche parecchi chioschi che vendono souvenir. A San Giovanni Grisostomo il chiosco davanti al Burger King si è specializzato in un gadget patriottico, per giorni rimasto appeso a tante finestre, simbolo veneziano dell'ormai trascorso lockdown, ovvero il gonfalone di San Marco con il Leone Alato, riprodotto anche su magliette. Poco più avanti in Rio Terà San Leonardo anche il negozio di biancheria per la casa Vianello esponeva in bella vista una serie di teli per la spiaggia con la bandiera della Serenissima.

Un bel via vai di turisti anche ieri, dopo il weekend di fuoco, molti con la macchina fotografica al collo e la mascherina sul volto anche se ora all'aperto non è più un obbligo indossarla. Nel primo giorno in cui uscire senza dispositivi di sicurezza non rappresenta una violazione alle regole, erano comunque tante le persone che continuavano ad avere la mascherina in bella vista, molti correttamente sul volto, ma tanti anche appesa ad un orecchio, poggiata sul mento o, addirittura, annodata al polso o infilata nel braccio a coprire il gomito. Pur non essendo più obbligatoria all'aperto la mascherina è comunque necessaria per entrare sui mezzi pubblici, nei negozi, al supermercato e quindi bisogna comunque averla con sé, a portata di mano.

E una lunga fila di persone con e senza mascherina si è creata ieri verso le 17 all'ingresso della famosa libreria Acqua Alta, a Castello. A seguito di una segnalazione arrivata in centrale, è dovuta intervenire la polizia locale che ha fatto allontanare molte persone, allestendo poi in tutta fretta una sorta di cordone con lo scotch e le catenelle per sciogliere l'assembramento e tranquillizzare i residenti della zona.

Elisio Trevisan

Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA