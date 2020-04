IL CASO

MESTRE «Un'applicazione distorta del premio economico di 100 euro previsto dal Governo da parte dell'Ulss Serenissima, con conteggi astrusi che hanno danneggiato chi lavora di notte facendogli perdere decine di euro», denunciano dal sindacato. Ma parecchi lavoratori dell'azienda sanitaria veneziana si sono anche visti quel premio (del tutto simbolico vista l'emergenza affrontata) più che dimezzato, in particolare chi è stato posto in quarantena per aver avuto un contatto con qualche paziente malato. E, di quei 100 euro, ne sono rimasti in busta paga appena 40 o 50, perlopiù lordi.

L'amara sorpresa è arrivata con il resoconto degli stipendi di marzo. Chi, per esempio, è stato messo in quarantena a fine febbraio, con l'inizio dell'emergenza in cui non erano ancora chiari (e in alcuni casi perfino disponibili) i dispositivi di protezione da indossare con i pazienti che arrivavano negli ospedali. «Ho avuto un contatto con un paziente arrivato all'Angelo per un altro problema ma che, solo successivamente, è risultato affetto dal virus - racconta un operatore sanitario in prima linea -. In questo caso non ci avevano detto di mettere le protezioni, quindi io come altri colleghi siamo stati posti in quarantena per due settimane. Stavo bene, ed anche i tamponi erano negativi, tanto che ho perfino scritto al presidente della Regione Luca Zaia chiedendogli di poter rientrare prima al lavoro, per aiutare quanti stavano operando nei giorni peggiori dell'emergenza». Un rientro anticipato che non è stato possibile e così, nella busta paga di marzo, quel Premio lavoratori dipendenti art. 63 del Dl 18/2020 di 100 euro, è stato decurtato di 3,84 euro per ogni giorno di assenza (obbligata) dal lavoro. «In tutto mi sono arrivati poco più di 40 euro lordi - commenta l'operatore -, quasi una presa in giro».

La Funzione pubblica della Cgil è intervenuta ieri sul caso dei turnisti. «Le Risorse umane dell'Ulss 3 hanno nei fatti salvaguardato chi non presta la propria attività in turno e che invece sono proprio quelli che lavorano nelle Unità operative ad elevato rischio Covid - attacca il sindacato -. Un turnista che lavora di notte (quindi a cavallo di due giornate, ma con una sola riconosciuta, ndr.), non può per orario di lavoro prestare 26 giornate lavorative e per questo viene penalizzato perdendo dai 20 ai 30 euro a seconda dei casi». La Cgil auspica dunque un immediato ravvedimento dell'Ulss o saremo costretti ad impugnare gli atti di fronte al giudice del lavoro.

«Quella della Cgil è l'ennesima polemica strumentale - hanno replicato ieri sera dall'Ulss veneziana -. Il calcolo elaborato informaticamente secondo criteri uniformi a livello regionale, è stato fatto con urgenza proprio nell'interesse dei lavoratori e d'intesa con i sindacati. A questa quota già versata farà seguito la rideterminazione dell'importo definitivo con il riconoscimento dell'eventuale conguaglio non appena il sistema gestionale consentirà le puntuali verifiche sui fogli di presenza, riconoscendo quanto dovuto ovviamente nel rispetto delle indicazioni di legge. I criteri erano ben noti alla Cgil in quanto comunicati dalla Direzione alle organizzazioni sindacali nel corso di uno dei consueti incontri sulla gestione dell'emergenza».

Fulvio Fenzo

