MESTRE Sedici bambini su 26 positivi in una delle classi elementari delle scuole incluse nell'istituto comprensivo Gramsci di Campalto.

L'intera classe e i genitori sono dunque in quarantena dal 26 dicembre, giorno in cui la direzione ha inviato una mail a tutti i familiari avvertendo della decisione presa il giorno di Santo Stefano, tre giorni dopo l'avvio delle vacanze natalizie. Ed ora per questa classe la data della ripresa della scuola diventa un mistero, bisognerà attendere i giorni della quarantena e verificare che tutti siano tornati negativi. La notizia positiva è che gli altri dieci alunni risultati negativi, ieri hanno ottenuto la conferma, con l'esito del molecolare, di non essere stati contagiati.

L'aspetto negativo, invece, è che le famiglie dei bambini risultati positivi, oltre ad essere in isolamento fiduciario, sono ora in apprensione perché temono che, non solo i genitori, ma anche i nonni siano stati colpiti dal Covid dato che ci sono stati più giorni di frequentazioni durante i quali può essere avvenuto il contagio.

Anche perché, in realtà, non è dal 26 che esiste il problema: l'ufficio di Igiene Pubblica dell'Ulss 3 ha confermato che il paziente zero, ossia l'alunno che ha contagiato gli altri, era stato scoperto positivo già il 22 dicembre, quattro giorni prima che la direzione della scuola mettesse l'intera classe e i familiari in quarantena, oltre ad alcuni insegnanti.

Tra i genitori la preoccupazione si mescola all'arrabbiatura perché sospettano che l'allarme sia stato dato in ritardo di alcuni giorni, mentre se la cosa si fosse saputa prima almeno i nonni, se non i genitori, si sarebbero potuti mettere al sicuro.

Probabilmente, però, anche in questo caso la realtà è più semplice e tutto dipende dal protocollo imposto in questi casi: quando un alunno è positivo non si procede subito a dichiarare la quarantena per l'intera classe ma si attendono alcuni giorni per capire se ha infettato altri compagni, e nel frattempo, le lezioni continuano anche se così facendo, purtroppo, si espongono più bambini al rischio di contagio. La scuola è in regola con la prassi, avendo rispettato le direttive, e d'altro canto non potrebbe fare altrimenti. (e.t.)

