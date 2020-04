IL CASO

MESTRE Nove pazienti contagiati, trasferiti d'urgenza a Dolo (6 in geriatria e 3 in medicina). E altrettanti tra medici, infermieri e operatori, tutti sintomatici e messi in sorveglianza a domicilio. Al Policlinico San Marco è scoppiato un grave focolaio di Covid-19 nel reparto di Medicina al quarto piano. Tutto è cominciato sabato scorso quando un paziente sulla sessantina, a quanto pare parente di un medico della struttura, è giunto in ospedale inviato dal Pronto soccorso dell'Angelo. «All'arrivo spiega il direttore sanitario del Policlinico Renzo Malatesta non presentava alcun tipo di sintomo che potesse essere ricondotto al Covid-19. Non c'era febbre, non c'era dispnea, non c'era tosse. Tant'è vero che all'Angelo non gli avevano fatto il tampone, perché non ritenuto necessario. Era infetto ma asintomatico, che è il momento di maggiore virulenza. I sintomi si sono presentati nelle 24 ore successive e nelle altre 24 che sono seguite purtroppo sono comparsi anche tra il personale». I sanitari sono stati contagiati per il semplice motivo che la persona è stata presa in carico senza i necessari dispositivi di sicurezza, visto che indossavano solo la mascherina chirurgica. Non solo: il paziente in breve tempo ha contagiato altri otto ricoverati nello stesso reparto di Medicina, a quanto sembra scoperti positivi dopo essere stati provvisoriamente trasferiti al secondo piano nel tentativo di isolarli. L'allarme è scattato subito: la direzione ha disposto i tamponi per tutti e di fatto ha chiuso l'ospedale, nel senso che ha accelerato alcune dimissioni di ricoverati ormai pronti all'uscita e risultati negativi al test e stoppato qualsiasi altro ingresso.

300 TAMPONI

Circa 300 i tamponi eseguiti con carattere d'urgenza, ma oltre ai casi conclamati, appunto 18, non sono risultati altri infetti. «Per fortuna i reparti di Riabilitazione, dove sono ospitati 80 pazienti, e l'hospice, dove ce ne sono 20, sono risultati indenni», aggiunge Malatesta, che è in questi giorni è rimasto in stretto contatto con la direzione sanitaria dell'Ulss: «Mi rendo conto che al Pronto soccorso sia impossibile eseguire il tampone a tutti, in particolare agli asintomatici com'è successo in questo caso». Il Policlinico finora era rimasto esente da contagi. Al quarto piano, in un'ala del reparto di Medicina, è stata creata un'area arancione dove vengono mandati i casi dubbi, monitorati per un paio di settimane per capirne il decorso clinico. Una decina di pazienti guariti da Covid-19, una volta usciti dalla Terapia intensiva e finita anche la fase di osservazione successiva, sono stati inviati dall'Ulss per fare riabilitazione nel reparto di Cardiologia dal punto di vista respiratorio e muscolare. Con sabato, invece, la situazione è radicalmente cambiata, con questo paziente positivo che nel giro di 48 ore ha di fatto messo fuori gioco la Medicina. Tra i sanitari si è avuto l'effetto domino perché nell'arco di poche ore si sono passati il virus. Sintomatici e risultati positivi al tampone, sono stati messi in sorveglianza a casa, con quattro che si sono fatti visitare al Pronto soccorso. Loro malgrado gli stessi sanitari hanno veicolato il virus agli altri otto pazienti, accolti nello stesso reparto.

I RICOVERATI

Ora, tolti altri quattro degenti per cui la direzione ha accelerato le operazioni di dimissione, in Medicina resta appena una quindicina di ricoverati. «In questo momento non possiamo accettare più nessuno sottolinea Malatesta Per sostituire i sanitari che si sono ammalati, abbiamo richiamato in servizio quelli della Chirurgia e della Sala operatoria che in questo periodo sono ferme. Con i referti dei tamponi, possiamo dire che fortunatamente gli altri reparti sono rimasti indenni».

Alvise Sperandio

