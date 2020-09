IL CASO

MESTRE Mentre cresce la tensione sul confronto in diretta che si terrà oggi alle 12:30 su Televenezia tra il candidato sindaco del centrosinistra Pier Paolo Baretta e quello del centrodestra Luigi Brugnaro, i rispettivi comitati elettorali hanno deciso le modalità di svolgimento dell'incontro che sarà moderato dalla giornalista Maria Stella Donà: sarà all'americana con 6 domande poste a ciascun candidato, cui verrà concesso un tempo massimo di riposta di 3 minuti e mezzo; sarà consentita una replica di 2 minuti, con una controreplica di 2 minuti. L'ordine delle domande verrà estratto prima della puntata insieme al nome del candidato che risponderà per primo; per le domande successive si procederà con l'alternanza. È previsto un appello finale al voto di 2 minuti, per il quale sarà estratto l'ordine di intervento.

Questo è ciò che accadrà all'interno della sede di Televenezia in via Piraghetto a Mestre. Fuori sarà tutto un altro paio di maniche perché le forze politiche estromesse dal confronto si stanno agitando, e Stefano Zecchi, candidato sindaco per il partito dei Veneti, si presenterà davanti alla sede per chiedere all'emittente di ammettere tutti i candidati al programma, «nel rispetto della par condicio, della democrazia e dei cittadini che meritano di poter assistere ad un reale confronto pre elettorale. Sono trent'anni che frequento la televisione e non ho mai visto una gestione così scandalosamente padronale di un'emittente televisiva, sia per quanto riguarda la comunicazione ordinaria sia per quanto riguarda la comunicazione nel periodo di par condicio elettorale che è normato da leggi nazionali».

Anche l'avvocato Alessio Morosin, candidato capolista nel collegio provinciale di Venezia del Partito dei Veneti, ha preso posizione a fianco di Zecchi: «È un problema di democrazia». Morosin suggerisce anche l'eventuale modalità di svolgimento di un confronto più ampio: «Se non può avvenire contestualmente tra tutti, si possono creare per estrazione a sorte dei gruppi e individuare chi partecipa all'una piuttosto che all'altra delle distinte sessioni». (e.t.)

