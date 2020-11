IL CASO

MESTRE Mentre a Jesolo è scoppiata la polemica per l'inclusione di due strutture alberghiere nella lista dei covid hotel all'insaputa del titolare, a Mestre tutto è tornato in alto mare. Il residence per famiglie Stay City, di via Ca' Marcello, si è infatti sfilato dall'operazione dopo che nei giorni scorsi era stato individuato dall'Ulss 3 come covid hotel, e l'Azienda sanitaria aveva annunciato che già a partire dall'altro ieri, martedì 17, 50 appartamenti sarebbero stati a disposizione; un primo nucleo che, nelle intenzioni, poteva essere aumentato in caso di ulteriore emergenza.

Non è chiaro cosa sia avvenuto ma pare che la sede centrale del gruppo Stay City, a Dublino in Irlanda, abbia deciso di non aderire più all'iniziativa e, utilizzando una clausola della convenzione appena firmata, si sia defilata. In precedenza pare ci fossero stati contatti anche con l'ostello AO, sempre di via Ca' Marcello, ma per varie ragioni non sono andati a buon fine.

Ieri, dunque, l'Ulss è corsa ai ripari, anche perché lo Stay City non sarebbe stato di riferimento per la sola Venezia e Mestre ma per l'intera provincia e anche per gli utenti provenienti dal territorio e dagli ospedali del Veneto Orientale: l'Azienda sanitaria veneziana ha inviato mail ad altre strutture della zona della stazione ferroviaria di Mestre e anche altrove, chiedendo se fossero disponibili a destinare parte dei loro posti letto a covid hotel. In buona sostanza la struttura che accetterà la proposta dovrà garantire un buon livello di vivibilità a chi la frequenterà per la quarantena anche dopo la dimissione dall'ospedale, ossia tutte quelle persone che non possono garantire di trascorrere il periodo di isolamento a casa in tutta sicurezza: i posti verranno assegnati dall'azienda sanitaria mentre il costo del soggiorno - calmierato - sarà a carico di chi alloggia.

Vista la situazione drammatica in cui si trovano ad operare in questi mesi gli alberghi e gli ostelli della terraferma e del centro storico, praticamente vuoti a causa dell'assenza totale di turisti, non dovrebbe essere un problema individuare il sostituto di Stay City, e probabilmente già in queste ore i contatti avviati si stanno concretizzando, sempre tenendo conto dei parametri richiesti dall'Ulss: un grado di comfort che possa alleviare l'attesa per la negativizzazione, l'accessibilità alle stanze attraverso un percorso isolato e garantito, l'ospitalità strutturata per garantire i più alti standard dal punto di vista igienico e sanitario, la modularità della proposta che mette a disposizione un numero variabile di camere a seconda delle esigenze e, in definitiva, il numero di persone positive da accogliere. (e.t.)

