MESTRE Le piscine hanno riaperto ma i nuotatori sono rimasti a casa. È questa in sostanza la sensazione dei gestori un mese dopo lo sblocco degli impianti.

Se c'era grande attesa e fiducia alla vigilia, a distanza di 30 giorni la realtà ha spazzato via le illusioni, soprattutto per quanto riguarda il numero degli utenti che scelgono il nuoto libero. Viene infatti registrato un calo di circa il 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e questi numeri preoccupano notevolmente i gestori degli impianti che offrono un servizio alla comunità, contribuiscono al miglioramento della salute e ora temono la definitiva chiusura.

LE VOCI

«Nella piscina del Centro siamo ad una riduzione degli utenti del 70% e in quella del Parco Bissuola qualcosa in meno - sottolinea Alessandro Di Mauro, gestore dei due impianti di Mestre - . Dobbiamo tenere presente anche il tempo inclemente di giugno e l'attività estiva all'aperto iniziata solo domenica scorsa, tutte condizioni che avrebbero dovuto favorire l'afflusso. Una situazione che definirei drammatica. Gli utenti hanno paura e aspettano settembre per sapere come si evolverà la grave crisi economica. A complicare la situazione anche i centri estivi non gestiti direttamente da noi ma che ospitavam, e che non si capisce se partiranno o meno con i previsti aumenti dei costi gestionali».

A frequentare il nuoto libero dei due impianti di Mestre sono per lo più adulti (dai 30 anni in su) anche perchè gli anziani durante l'estate stanno con i nipoti.

«I corsi per i bambini programmati nella vasca piccola - spiega ancora Di Mauro - per ora non li facciamo in quanto resta il divieto del contatto fisico. Per poter tornare a regime è necessario un rallentamento delle misure restrittive di distanziamento perchè abbiamo gli spogliatoi e gli spazi acquei contingentati. Anche per un maggior numero di richieste siamo costretti a frenare tenendo presente che nella vasca scoperta, a Bissuola, abbiamo un limite di 85 persone e di conseguenza siamo costretti a bloccare gli ingressi, che in passato arrivavano a 180-200. Tenendo presente che stiamo parlando di una vasca scoperta, il cui rischio è sotto zero».

APPELLO AL COMUNE

«Stiamo aspettando il Comune - conclude Di Mauro - . Proponiamo una proroga delle gestioni con progetto pluriennale per rientrare rispetto a quello che abbiamo perso, sostenere i bilanci e chiedere mutui e finanziamenti. Nella piscina del Centro abbiamo preparato protocolli sicurissimi: negli spogliatoi possono entrare 18 persone e non di più. Io la vedo male perchè dal Governo non arriva alcun aiuto e dipenderà molto dalla lungimiranza del Comune perchè se crede in un progetto di più anni si può pensare ad un recupero, altrimenti la salita è quasi impossibile da affrontare».

IN PROVINCIA

«Siamo ripartiti il 25 maggio con tutti i costi da sostenere e con una presenza di appena il 30% degli utenti rispetto al 2019 - racconta il direttore tecnico della Polisportiva e del Parco acquatico Estate di Noale - . Quelli che sono venuti lo hanno fatto perchè avevano i bonus. L'apertura del Parco, che non è dipesa dalle condizioni meteo, è avvenuta sabato 13 in quanto il tempo non è stato dalla nostra parte. Non siamo contenti della situazione perchè le spese sono davvero tante. C'è incertezza e non sappiamo come andrà a finire a settembre e ottobre. Un esempio: negli anni scorsi il Parco Acquatico era frequentato da ragazzi dei Grest (i campi estivi) che arrivavano con 10-14 pullman e per noi era un grosso aiuto che, però, ora non c'è. Bisognerà vedere anche se durante l'anno scolastico le scuole porteranno gli studenti in piscina. Le prospettive non sono rosee considerando che le spese di gestione sono superiori a quelle di una palestra. Non è facile, e il mio timore è che si arrivi alla chiusura di tanti impianti».

«Siamo partiti con l'obiettivo di superare tutte le difficoltà - racconta Fabio Rebesco, gestore della piscina di Mirano - ma stiamo lavorando con numeri molto bassi, pari a un terzo dell'utenza rispetto allo stesso periodo del 2019, e siamo preoccupati. Siamo stati costretti non solo ad aumentare il personale, visto che è necessaria la presenza di un istruttore ogni sette bambini, una disposizione che ritengo fallimentare, ma anche a controllare che vengano rispettate tutte le disposizioni, come per gli spogliatoi. Si tiene aperto per un discorso di servizio e siamo in attesa delle disposizioni comunali per capire se saranno in grado di aiutarci».

«Non sappiamo ancora se le persone si sono riabituate alla normalità - sottolinea Gianni Zanardo, presidente della piscina di Sacca Fisola, a Venezia - ma ne abbiamo risentito abbastanza, anche perchè adesso è il periodo delle spiagge. Quello che è strano è che noi dobbiamo programmare la riapertura mentre per le scuole non si sa ancora nulla. C'è un calo notevole rispetto alla normale utenza sia per i bambini sia, soprattutto, per gli adulti, solo l'acquagym ha tenuto un po'. Speriamo che alla riapertura la musica cambi, altrimenti la situazione si farà pesantissima».

Francesco Coppola

