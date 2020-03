IL CASO

MESTRE La questione case di riposo, nelle scorse settimane, aveva creato più di qualche tensione. Proprio perché in quelle strutture, per ovvie ragioni anagrafiche degli ospiti, una eventuale diffusione del virus avrebbe potuto creare danni estremamente pesanti. L'allarme qualche giorno fa, quando hanno cominciato a moltiplicarsi i casi di contagio nelle varie case di riposo dell'area metropolitana con relative (e pesanti) polemiche sia da parte del personale, sia da parte dei famigliari degli ospiti. Emblematico il caso della Francescon di Portogruaro (Ulss 4), dove addirittura era salito a otto il numero di ospiti contagiati. E così, da ieri, anche in quelli che una volta venivano chiamati ospizi, è partito il piano tamponi dell'azienda sanitaria. Gli operatori dell'assistenza domiciliare ieri hanno fatto tappa alla Vittorio Allegri di Salzano, dove sono stati sottoposti a tampone tutti gli 86 ospiti, insieme ai 25 operatori della struttura. Stessa operazione per quanto riguarda l'Ipab Casson di Chioggia: il tampone di verifica è stato somministrato a 221 persone, 170 ospiti e 51 operatori della struttura. Qui, ieri, un ospite è risultato positivo al virus. Si tratta di una donna che, in seguito alla comparsa di alcuni sintomi era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, dove è stata riscontrata, ieri mattina, la positività e, quindi, trasferita all'ospedale di Dolo. L'anziana è uno degli ospiti della residenza Arcobaleno in cui presta servizio il personale di una cooperativa esterna. Da tempo, in tutte le strutture del Csa F.F. Casson sono vietate le visite dei parenti, tanto che le comunicazioni familiari avvengono tramite i tablet appositamente a disposizione degli ospiti. Le chiamate di questo tipo hanno superato quota 400. Questo, però, induce a pensare che il contagio sia avvenuto tramite il personale esterno. Il piano tampone alla Casson era già programmato ma ieri, alla notizia della positività dell'anziana, la direzione ha richiamato anche il personale che non era in turno in modo da fargli effettuare il test.

MIRA E QUARTO D'ALTINO

Già programmato, poi, il completamento della verifica sulla casa di Riposo Adele Zara di Mira, dove già nei giorni scorsi, a seguito dell'evidenziarsi di un caso, erano stati eseguiti 130 tamponi. Un'indagine epidemiologica completa, insieme al medico competente della struttura, era già stata svolta a Quarto d'Altino, nella struttura Anni Azzurri, dopo la morte di un ospite risultato positivo al Covid-19, l'88enne Esterino Camin.

«Le case di riposo - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - sono il secondo nodo di una rete di protezione stesa sui soggetti deboli, gli anziani, ma anche sugli operatori che agli anziani prestano la loro assistenza. Questi operatori sanitari sottoposti a tampone nelle strutture per anziani si sommano così agli altri operatori sanitari, medici di famiglia e di continuità assistenziale, pediatri, farmacisti e operatori delle parafarmacie e delle Medicine di Gruppo, che l'Ulss 3 Serenissima ha invitato agli esami di accertamento sul Covid-19 nei giorni scorsi». Domani, gli operatori dell'Ulss faranno tappa alla Casa Nazareth di Zelarino: anche qui sono stati trovati due ospiti infettati. Nei prossimi giorni, infine, toccherà alla Residenza della Salute di Fiesso d'Artico. Anche qui, è stato riscontrato un caso positivo.

SAN DONÀ

Anche in zona Ulss 4 si procede con i tamponi nelle case di riposo. Ieri gli accertamenti sono stati effettuati nella casa di riposo al Monumento dei Caduti di San Donà e in quella di Ca' Savio. Novanta tamponi nella struttura di Cavallino-Treporti e circa 270 in quella di San Donà tra ospiti e personale. In prima linea anche il direttore dei servizi socio sanitari dell'Ulss4, Mauro Filippi. L'attività proseguirà ogni giorno sino al coinvolgimento di tutte le case di riposo del territorio. Nei giorni scorsi gli ospiti e il personale della residenza per Anziani Francescon, di Portogruaro, sono stati sottoposti al tampone per accertare l'eventuale presenza di contagi da coronavirus dopo le otto persone risultate positive. Accertamenti che sono stati svolti anche alla Ida Zuzzi a San Michele al Tagliamento.

Giuseppe Babbo

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA