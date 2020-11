IL CASO

MESTRE/JESOLO Tutto da rifare. Dal quartier generale dell'Ulss 3 confermano che il residence per famiglie Stay City di via Ca' Marcello si è sfilato dall'operazione dopo che nei giorni scorsi era stato individuato dall'Ulss 3 come Covid hotel, ed ora l'azienda sanitaria è alla ricerca di una o più alternative visto che nell'accordo improvvisamente naufragato erano previsti ben 50 appartamenti messi subito a disposizione, con la possibilità di aumentare gli alloggi in caso di ulteriore emergenza.

DELIBERA ANNULLATA

La delibera di approvazione dell'accordo con Stay City, la numero 1904 firmata dal direttore generale Giuseppe Dal Ben il 16 novembre, era stata perfino pubblicata all'albo pretorio dell'Ulss 3, ma ieri sera è sparita dal sito. Nell'atto gettato nel cestino a causa della marcia indietro del Gruppo irlandese veniva comunque sottolineato come la Stay City Srl fosse risultata l'unica struttura al momento disponibile ad applicare agli ospiti la tariffa giornaliera più bassa, comprensiva di tutti i servizi alberghieri ad esclusione della prima colazione e dei pasti. E cioé 25 euro al giorno (tariffa stabilita da parte della struttura ricettiva, si precisa nella delibera) più Iva se dovuta visto che siamo nell'ambito dell'emergenza Covid, per giornata di presenza effettiva dell'ospite, oltre alla tassa di soggiorno di 1,40 euro per un massimo di cinque giorni. Proprio così, come dei turisti in vacanza, per i pazienti ospiti del Covid Hotel mestrino (asintomatici e/o clinicamente guariti, autosufficienti e dimessi dalle strutture di ricovero che non possano trascorrere il periodo di quarantena presso il proprio domicilio sottolionea ancora l'Ulss 3) si sarebbe dovuto versare l'imposta dovuta da chi viene in visita in città. Infine, l'accordo di collaborazione con lo Stay City di via Ca' Marcello sarebbe rimasto in vigore sicuramente fino al 31 dicembre prossimo, ma prorogabile in base all'andamento dell'emergenza sanitaria.

Sulla questione Covid Hotel Ava, l'associazione veneziana albergatori, mantiene la linea di Federalberghi Veneto: «Ci sono delle perplessità dal punto di vista della sicurezza sanitaria - spiega il direttore Claudio Scarpa - per trattare degenti Covid bisogna sapere come fare, noi non abbiamo personale con preparazione specifica: il massimo che potremmo garantire è un servizio di portineria. Al momento non siamo stati coinvolti: ci era stato chiesto a marzo di diffondere un bando tra i soci e l'abbiamo fatto, ma in questa fase con noi nessuno si è fatto sentire. Se qualche nostro associato dovesse manifestare interesse per la cosa, gli indicheremmo come fare e a chi rivolgersi».

LE STRUTTURE DI JESOLO

«Dopo aver ricevuto la disponibilità di due strutture alberghiere a diventare Covid hotel, abbiamo segnalato questo possibilità alla Protezione civile regionale che ora gestirà l'intera questione». A Jesolo, intanto, il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, fa chiarezza sulla questione. Nella città balneare gli hotel inseriti nell'elenco delle strutture per accogliere persone positive asintomatiche sono due: l'hotel Lucciola, un tre stelle con 26 camere, e il Progresso con 12 unità abitative. Tutti e due appartengono alla famiglia Rizzante e si trovano al quinto accesso al mare di via Dante Alighieri. In caso di necessità saranno usati per ospitare quelle persone in isolamento, ma che non possono rimanere nella loro abitazioni per il rischio di contagiare i familiari. La notizia ha colto di sorpresa gli stessi albergatori, che nei mesi scorsi avevano offerto la loro disponibilità, ma attendevano prima una comunicazione ufficiale, anche perché nel frattempo questi due hotel erano stati indicati per ospitare il personale sanitario in servizio al Covid Hospital di via Levantina. «Durante l'estate spiega Bramezza avevamo cercato la disponibilità di hotel da usare, in caso di necessità, per accogliere persone asintomatiche. La risposta è stata l'indicazione di questi due hotel che abbiamo inoltrato alla Protezione civile che ora gestirà l'intera questione, compresi i contratti e i pagamenti. Nelle scorse settimane, come azienda, ci siamo rivolti agli albergatori per individuare degli alloggi per il personale sanitario, sono due vicende parallele».

I gestori dei due hotel si sono messi subito al lavoro per predisporre le due strutture, contattando anche una ditta specializzata per la sanificazione. Ad essere garantita è anche la disponibilità ad accogliere il personale sanitario, ricevendo per questo l'apprezzamento da diversi imprenditori jesolani. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Valerio Zoggia: «Ho appreso anche io dai giornali la notizia dei due Covid hotel in città commenta perché fino ad oggi abbiamo sempre parlato di strutture per accogliere il personale sanitario. Mi auguro che tutto venga gestito per il meglio, non possiamo permetterci ritorni d'immagine negativi. Jesolo è una città sicura, che ha seguito rigidi protocolli su ogni fronte».

Fulvio Fenzo

Giuseppe Babbo

