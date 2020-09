IL CASO

MESTRE Insegnanti, educatrici e operatori di Ames ieri erano pronti a rientrare a scuola per pianificare il lavoro e prepararsi alle nuove regole anti-Covid. Ma alcuni di loro sono stati fermati da una mail del Comune: alcune scuole non sono ancora pronte e quindi non sono agibili. In sostanza: restate in smart-working fino alla prossima settimana.

L'amministrazione assicura che si tratta ancora di qualche giorno per le pulizie straordinarie e che il 14 le scuole saranno tutte aperte ma la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Monica Sambo, accusa: «Nonostante i continui proclami dell'assessore Romor sui lavori effettuati, le scuole non sono ancora pronte». Sarebbero 8, su 45, le strutture non ancora agibili del centro storico e della terraferma: le scuole d'infanzia Diego Valeri, Santa Teresa, Duca d'Aosta, San Francesco, Stefani, Ca' Bianca e gli asili nido Glicine, Cappuccetto Rosso. «Ci chiediamo intanto perché il personale non è stato avvertito per tempo e quali siano i lavori fatti dal Comune, giostrine a parte - aggiunge Sambo -. Chiediamo quindi al sindaco e all'assessore alle politiche educative Romor quando saranno finalmente accessibili queste strutture dal momento che insegnanti ed educatrici hanno bisogno di tempo per organizzare gli spazi prima dell'apertura del 14 settembre».

I sindacati fanno notare che altre scuole non sono ancora pronte per ospitare i bambini e sperano in un'accelerata segnalando erba da tagliare e materiale edile da far sparire. «Ci sono ancora i lavori? In realtà è una bella notizia - replica l'assessore Paolo Romor -. Questi non sono lavori per il Covid 19 ma interventi di straordinaria manutenzione che ci permettono di iniziare l'anno scolastico con tante strutture completamente rimesse a nuovo. La Diego Valeri, per esempio, è stata totalmente rinnovata. Se in alcune scuole c'è stato qualche giorno di ritardo, anche dovuto al Covid, possiamo assicurare che il 14 settembre tutti i bambini entreranno a scuola e troveranno spazi totalmente nuovi e puliti». Dall'amministrazione spiegano che la situazione è varia: se circa 35 plessi sono già aperti, per le altre 8 strutture il crono-programma prevede l'apertura la prossima settimana, tra il 7 e il 10. «I cantieri stanno chiudendo - spiegano dall'amministrazione -. Abbiamo investito milioni di euro in decine di cantieri, per fare lavori straordinari ma anche risistemare le scuole danneggiate dall'acqua alta e ora mancano gli ultimi ritocchi. Gli iter sono lunghi e la lista di interventi è infinita: abbiamo sistemato bagni, palestrine, rifatto gli intonaci, le coibentazioni e le ridipinture. Sapevamo che saremmo arrivati di corsa e faremo pulizie straordinarie anche nel weekend per garantire l'apertura nei tempi. Le insegnanti non hanno avuto stravolgimenti all'ultimo minuto, semplicemente alcune di loro resteranno in smart working qualche giorno in più». (M.Fus.)

