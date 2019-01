CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Gran lavata di capo ma nessun provvedimento disciplinare per il presidente del Porto di Venezia e Chioggia, Pino Musolino, e per i suoi colleghi di Napoli e La Spezia convocati a Roma. Nella nota stringata del ministero dei Trasporti, diffusa ieri sera, il viceministro Edoardo Rixi ha rappresentato ai tre il disappunto del ministro Danilo Toninelli e, assieme al ministro, ha auspicato «che non si ripetano in futuro ulteriori casi analoghi a quelli avvenuti negli scorsi giorni sul tema dei migranti».Toninelli tre giorni fa aveva...