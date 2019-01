CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Farà del bene ai polmoni, ma il blocco delle auto non aiuta chi fa della solidarietà. E non solo quello della paventata allerta arancio o della ancora più temuta allerta rossa, ma anche con il quotidiano livello verde che resterà in vigore fino al 31 marzo. Perché le associazioni che girano per la città con furgoni e pulmini carichi di merci da distribuire ai poveri hanno spesso e volentieri mezzi non nuovissimi, quando va bene anche Euro 3, che - se si tratta di motori diesel - devono restare forzatamente in garage dalle...