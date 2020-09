IL CASO

MESTRE A bussare alla porta della Fondazione Carpinetum e della parrocchia di Carpenedo ci sono alcuni insegnanti che vorrebbero un alloggio. La cosa curiosa è che lo chiedono solo per il mese di settembre, massimo ottobre. «Avrebbero già deciso di accettare il lavoro e venire in Veneto, anche da lontano, per assumere il ruolo e il relativo stipendio - spiega don Gianni Antoniazzi -. Pensano però presto di mettersi in malattia o maternità per tornare alla propria abitazione e non esporsi al contagio, per paura di restare in contatto con i ragazzi. La tecnica è stata usata anche in passato per ritornare dalla mamma con uno stipendio sereno e il ministero non è mai intervenuto». Ma il parroco promette: «Io mi impegno a non dare alcun alloggio a chi volesse prendere in giro i ragazzi in questa fase delicata della loro ripresa». Con la fondazione e la parrocchia non si è fatto cogliere impreparato dall'appello del patriarca: don Antoniazzi aveva già pronta una lettera, poi pubblicata nel settimanale della fondazione L'Incontro, in cui si fa avanti per offrire spazi, aiutando le scuole che hanno bisogno di fare lezione in sicurezza. «Il patronato della parrocchia di Carpenedo era stato progettato come una scuola e nei primi tempi fu usato anche con questa finalità» spiega il parroco che descrive la struttura, dotata di sistemi di sicurezza adeguati e di connessione internet. «Abbiamo verificato che il nostro Centro infanzia Il Germoglio ha già gli spazi sufficienti. Se dunque qualcuna fra le scuole vicine avesse bisogno di stanze per l'insegnamento, potremmo concedere le aule dalle 8 alle 16». E se non fossero necessari alle scuole, resteranno aperti per i ragazzi che hanno bisogno del segnale internet: «A condizione che i dati vengano usati per lo studio e non per sciocchezze» conclude il parroco che ha poi dedicato una lunga lettera e riflessione al mondo della scuola: «Le attività estive fatte in parrocchia ci hanno insegnato soluzioni concrete. Questa esperienza ci aiuta ad aprire l'anno in modo sereno. La scuola invece parte da zero e affronta queste sfide proprio mentre crescono i contagi». Anche altre parrocchie della città, come Sant'Antonio a Marghera o la parrocchia della Risurrezione, si dicono disponibili a dialogare con le scuole in caso di necessità di spazi. Finora però non sono arrivate richieste.

Intanto ieri mattina un gruppo di insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie hanno manifestato, con lo striscione chiarezza e sicurezza per la ripartenza, davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera: «Vogliamo capire quali sono i nostri diritti e come possiamo salvaguardare la nostra salute - spiegano dal sindacato Gilda -. Abbiamo quindi chiesto chiarimenti sull'organizzazione delle scuole e delle classi». Sono state poi ricevute da Carmela Palumbo dell'Usr: «Ci ha tranquillizzate, dandoci dettagli organizzativi, chiarendo per esempio che ai bambini dell'asilo verrà misurata la temperatura all'ingresso. Noi avremo mascherine e visiere e ci sarà inoltre un fondo dal quale si potranno pescare delle risorse, nel caso in cui i dirigenti segnalino la necessità di recuperare nuove classi e spazi, e quindi per garantire organici e personale Ata aggiuntivi».

