IL CASO

MARTELLAGO Un buon terzo di classe contagiata, che resta ovviamente tutta in quarantena: ufficialmente serviranno ulteriori accertamenti, ma la realtà è che purtroppo sono risultati positivi anche diversi dei 21 alunni della quarta elementare dell'istituto comprensivo Carlo Goldoni di Martellago in isolamento fiduciario da lunedì dopo l'accertata positività di due loro insegnanti. Il caso era scoppiato venerdì sera quando una maestra della classe, assente da qualche giorno, con la febbre alta, e che si era per questo sottoposta al tampone, ne ha comunicato l'esito positivo: è ancora molto debilitata, ma a casa. La dirigente scolastica, Katia Tedeschi, ha fatto subito scattare il protocollo previsto e tutto il personale della primaria (docenti, amministrativi e bidelli) domenica ha effettuato il tampone. Tutti negativi, a parte però un'altra insegnante della stessa quarta, che era asintomatica. A quel punto sono stati avvisati tutti i genitori che l'intera classe, su indicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 3, sarebbe stata tenuta a casa da lunedì, mentre tutti gli altri studenti dell'istituto hanno potuto continuare regolarmente le lezioni a scuola.

Ma il Sisp, per tranquillizzare le famiglie ed evitare una quarantena di due settimane, ha dato modo ai genitori di sottoporre i figli al tampone rapido, su base volontaria. L'hanno fatto ieri pomeriggio all'ospedale di Noale, e si sperava che arrivasse la buona notizia della loro negatività generale, anche perché la Scuola ha adottato con cura tutte le misure anti-contagio prescritte: era già tutto pronto per riaccoglierli in classe da oggi. E invece, in serata, è arrivata la comunicazione, resa nota dal sindaco, Andrea Saccarola, autorità sanitaria del Comune, che il Sisp ha ritenuto di dover effettuare degli ulteriori accertamenti, che saranno espletati già oggi, e che la classe pertanto sarebbe rimasta ancora in quarantena. Stessa comunicazione inviata dal Servizio di Igiene Pubblica anche alla preside, di continuare con la didattica a distanza, attivata fin da lunedì, per accertamenti in corso. Ma c'è voluto poco per apprendere dalla fonte diretta, cioè le stesse mamme, che diversi bambini sono risultati positivi al primo test: non una decina ma non tanti di meno. La classe comunque non perderà ore di scuola e continuerà a fare lezione regolarmente da casa in modalità on line. Adesso però la preoccupazione principale è per la salute dei bambini, e per tutti i contatti che possono aver avuto fino a domenica, compresi quelli con altri alunni della primaria, che sono centinaia. In un comune, Martellago, che, dato aggiornato a lunedì, contava 13 positivi (per fortuna tutti a domicilio), di cui un bimbo di tre anni e diversi studenti delle superiori, oltre a 28 persone in quarantena: un elenco che adesso rischia di allungarsi e di parecchio.

Nicola De Rossi

