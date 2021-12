IL CASO

MARTELLAGO Domani, mercoledì, potranno finalmente tornare in classe, ma c'è voluta una vita e le famiglie non risparmiano critiche al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al sistema. L'ennesimo caso da Covid è quello di una terza media dell'istituto comprensivo Goldoni di Martellago, i cui 24 alunni sono a casa in Dad da lunedì 6 dicembre dopo che una di loro è risultata positiva: notizia arrivata in whatsapp la sera precedente, con immediata comunicazione da parte della scuola al Sisp e alle famiglie e l'avvio della solita procedura. Per la cronaca la studentessa, con cui i compagni hanno avuto gli ultimi contatti venerdì 3, è asintomatica. «Ma solo la sera di domenica 12 dicembre il Sisp dell'Asl 3 ha convocato i ragazzi, che peraltro stanno tutti bene, a fare il tampone: devono presentarsi il 14 dicembre (oggi, ndr), tra le 18 e le 19, al pala Expo di Marghera. Sono dovuti restare in isolamento per dieci lunghi giorni» spiega il papà di uno degli studenti della classe, che si fa portavoce dell'arrabbiatura generale: non si contano le chiamate di sollecito al Servizio che però era oberato, dovendo sottoporre ai test 60 classi. «Più di qualche genitore ha sottoposto i figli al test rapido acquistato in farmacia e stava provvedendo per conto proprio - prosegue il papà -: la normativa prevede che dopo sette giorni di isolamento preventivo e tampone molecolare si possa uscire». Il problema è che non sarebbe servito a nulla per il rientro in classe. «Anche se il test viene effettuato da un istituto sanitario, per il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica non ha validità, deve essere lo stesso Sisp a provvedere a convocare i ragazzi. E pensare che alla fine saranno sottoposti a un semplice tampone rapido dall'esito istantaneo prosegue il genitore, parlando di situazione assurda che ha causato a tutti enormi disagi: ai ragazzi è stato precluso oltre il lecito il diritto di andare a scuola e molti genitori sono stati costretti ad assentarsi dal lavoro per seguire i figli a casa».

Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA