IL CASO

MARGHERA «Vi prego, aiutatemi a vivere, se non mi uccide il Covid mi uccide la fame». Ambasciata, Consolato, Regione Veneto, Ministero degli Affari esteri. Lo scrive a tutti Mauro Franceschini, bloccato in Guatemala senza soldi e senza un volo che lo riporti a casa. «Sembra che la mia condizione non interessi a nessuno - dice - anzi, mi fanno quasi sentire in colpa per essere fermo qui». Residente a Ca' Sabbioni, separato e padre di tre figli, era partito per lavoro il 20 febbraio. «Per vent'anni sono stato responsabile di cantiere per un'azienda del Petrolchimico - racconta - ma ultimamente trovavo posto solo come rappresentante, attività per cui non sono davvero portato. Così, quando mi si presenta un'opportunità, benché logisticamente lontanissima, faccio i bagagli e volo oltreoceano».

ABBANDONO

Una volta a destinazione, si accorge però della drammatica condizione in cui versano le persone con disabilità. «Sono completamente abbandonate - spiega - il loro valore è pari a zero, quindi decido di provare ad aiutarli, distribuendo alimenti, organizzando fisioterapie, sostegno psicologico, insegnando loro a leggere, scrivere, e chi ha soldi mi paga, altrimenti è tutto gratuito. Le istituzioni locali ci supportano poco - aggiunge - meglio le associazioni, come quella che ci fornisce le carrozzine, e un imprenditore del settore supermercati, il cui contributo è però svanito con l'arrivo del Covid». Franceschini racconta che in Guatemala eseguono 1.500 tamponi al giorno, trovando fino a 800 positivi, ma il governo opta per «la via di mezzo», chiudendo ristoranti, cliniche, palestre, piscine, e lasciando il libero arbitrio. «Questo è terzo mondo - ricorda - hanno pochi morti dichiarati, non ci sono sussidi, se chiudono tutto muoiono di fame. Però mettono sempre la mascherina, mentre il distanziamento, quando distribuiamo cibo, va a farsi benedire, lasciando solo ammassamenti di gente affamata».

La pandemia insomma peggiora la già difficile e violenta quotidianità, e fa crollare Franceschini in condizione di indigenza, costringendolo prima a vendere anello, orologio, giacca, e poi a chiedere un aiuto economico ufficiale, cercando infine di ritornare in Italia per riabbracciare i figli.

CALVARIO

Ma è qui che inizia un calvario che ancora non ha trovato soluzione. «I primi di aprile contatto l'ambasciata - racconta - e il 18 maggio, dopo un'attenta indagine, mi viene riconosciuto un sussidio di 350 dollari, con cui riesco a mangiare e pagare l'affitto. Il volo di ritorno con Klm era previsto il 16 giugno, ma viene cancellato e spostato, prima, al 5 luglio con partenza dal Messico, poi al 16 agosto, che diventa 1 settembre, ultima opzione anch'essa annullata di recente. Intanto mi aveva telefonato l'ambasciata, offrendomi un volo fino a Madrid a 1.200 euro, da ripagare anche a rate. Io ribadisco che, conoscendo loro la mia situazione, non ho soldi e non posso indebitarmi ulteriormente, e che in ogni caso un biglietto di ritorno lo avevo già. La risposta - rivela - fu qualcosa del tipo fatti aiutare dai tuoi figli... che hanno 20, 18 e 7 anni». Franceschini ha ormai scritto a tutto il mondo: Cina, Russia, Spagna, Osservatorio per i diritti umani.

APPELLO

«Ho scritto anche a Giovanni Rana, sì, quello dei tortellini». Adesso, stremato, punta il dito sul sistema di gestione del rientro degli italiani all'estero, commentando i rapporti avuti con le diverse istituzioni. «All'ambasciata sono gentili, ma vaghi e incapaci di affrontare la situazione. In Regione, invece, nonostante mi avessero precisato che non sono competenti in materia, sono stati molto solerti. Forse la delusione maggiore è la Farnesina, che qui non ha organizzato voli: sono state una volta l'ambasciata spagnola e un'altra quella francese, proponendomi una tratta umanitaria fino a Parigi a 500 dollari. Penso che il Ministero non tuteli i propri cittadini all'estero, riempiendosi la bocca con bellissime parole, ma in realtà fanno un lavoro di segreteria, mentre gli italiani si sono arrangiati a pagare cifre folli, perché si sa che le persone per paura fanno di tutto per ritornare. Adesso - conclude - ho assoluta necessità di rientrare per trovarmi un lavoro, ho degli obblighi nei confronti dei miei figli, chiedo in ginocchio al Ministro Luigi Di Maio di riportarmi a casa».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA