IL CASO

MARGHERA Un minore kosovaro in questura a Marghera. Fin qui, niente di rilevante. Il caso è diventato tale solo due giorni dopo, quando il ragazzino, dopo un malore, si è sentito male ed è finito all'ospedale. La diagnosi? Covid 19. La vicenda, sollevata dal sindacato di polizia Fsp, risale a venerdì scorso quando negli uffici di via Nicolodi si presenta «un ragazzo che solo poi si scoprirà essere minore e kosovaro - spiega il segretario provinciale del sindacato, Antonio Serraino - che ovviamente non parla italiano. E qui comincia la giostra: il ragazzo ha contatti con il personale di vigilanza, poi con 2 interpreti, poi con personale dell'Ufficio stranieri. Viene fatto accomodare in attesa nella sala piena di altri cittadini di svariate nazionalità. Viene accompagnato in ufficio anticrimine-minori, alla scientifica per il fotosegnalamento e dopo ore di difficoltà per cercare un posto in cui collocarlo, viene chiamata una volante che porta il minore agli uffici comunali e poi in un centro per minori. Con quanti poliziotti ha avuto contatti? Venti? Trenta? E questi ultimi, a loro volta con quante persone sono stati in contatto nelle ore, nei giorni successivi? Quattrocento? Cinquecento?» Domenica, i poliziotti vengono a sapere che il minore aveva avuto un malore ed era stato portato in ospedale, dove i medici lo avevano trovato positivo al coronavirus.

Serraino usa parole dure: «È criminale l'assoluta assenza di tutele verso il personale della polizia di Stato e dei cittadini che hanno accesso ai nostri uffici, dovremmo essere i primi a dare sicurezza e ad avere sicurezza».

TAMPONI NEGATIVI

La replica del questore Maurizio Masciopinto, però, non si è fatta attendere. Ieri pomeriggio sono arrivati i referti dei tamponi ai poliziotti: tutti hanno avuto esito negativo. «Non è stato un colpo di fortuna, ma la conseguenza dell'applicazione dei protocolli - spiega - il sindacato dice che non c'è sicurezza per il personale? Abbiamo adottato tutte e 18 le direttive del dipartimento, a cui si aggiungono quelle firmate da me. Questa questura è un modello in materia di prevenzione, basti pensare al Carnevale: già in quel momento tutti i poliziotti avevano le mascherine. Se c'è stata una gestione attenta e puntuale è proprio perché per noi il personale è al primo posto».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA