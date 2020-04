IL CASO

MARGHERA Sono preoccupati i familiari dei circa 120 anziani ospiti della Residenza Venezia di via dei Pioppi, a Catene. Dal 22 febbraio, quando i cancelli della struttura sono stati chiusi per cercare di ridurre al minimo il rischio di contagio, sostengono di faticare molto ad avere notizie dei propri cari e per scambiarsi le poche informazioni disponibili, una parte di loro si è riunita attorno ad un gruppo Whatsapp. «Il centralino della Residenza è praticamente inaccessibile e con la direttrice non si riesce a parlare - spiega una signora che fa da portavoce - Per contattare gli anziani vengono messi a disposizione dei tablet per delle videochiamate, ma capita spesso che l'appuntamento programmato salti per motivi non meglio precisati. E non riusciamo ad avere notizie sulle condizioni di salute dei nostri cari».

Le richieste dei familiari sono state numerose e il giorno di Pasqua è arrivata loro, via email, una lettera con l'obiettivo di tranquillizzare tutti, firmata dalla direttrice, Miriam Buso, nella quale si assicura che gli ospiti sono «accuditi e curati» e che, alle telefonate, si è voluta dare precedenza all'assistenza. «Per sopperire alla mancanza di personale abbiamo immediatamente provveduto ad attivarci per effettuare nuove assunzioni», precisa la direttrice. Nella lettera viene assicurato che tutte le misure di sicurezza sono state adottate e vengono forniti anche i numeri degli anziani contagiati: per 16 loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Nei giorni scorsi, su indicazione dell'Ulss, tutti gli anziani sono stati sottoposti al tampone e quelli risultati positivi al coronavirus sono stati posti «in isolamento presso la struttura in nuclei compartimentati, in condizioni cliniche stabili», scrive la direttrice, con la quale non è stato possibile entrare in contatto in quanto le operatrici del centralino risultano sempre occupate. Nessun dato è disponibile, dunque, sul numero di anziani positivi. Anche alcuni operatori sono risultati positivi al coronavirus e dunque posti in quarantena nelle rispettive abitazioni, «Siamo consapevoli della criticità della situazione, ma riteniamo doveroso che ci vengano fornite informazioni».

