MARGHERA Fare piena luce sul decesso per coronavirus di un'anziana ospite della Residenza Venezia di Marghera.

È questo l'obiettivo dell'esposto presentato lo scorso 1. agosto dai familiari di una ottantasettenne di Chirignago deceduta presso il Covid di Dolo il 20 aprile scorso, che per essere assistiti si sono rivolti allo Studio3A di Mestre.

L'anziana, M.D.O., era stata ricoverata nella Rsa di via dei Pioppi, gestita dalla Orpea Italia spa, nel febbraio 2019 per ricevere adeguata assistenza fisica e sanitaria, in quanto affetta da demenza senile con problematiche anche di aritmia cardiaca. Si trattava dunque di una paziente del tutto non autosufficiente.

I familiari contestano una serie di comportamenti che sarebbero stati tenuti dal personale della residenza per anziani nei mesi dell'emergenza Covid fino al 18 aprile.

In quel giorno la famiglia dell'anziana è stata contattata dagli operatori e avvisata che la paziente era stata trasportata all'Angelo trovandosi in uno stato di grave debilitazione. Nello stesso pomeriggio un medico dell'ospedale ha comunicato ai congiunti che la donna era stata trasferita al Covid di Dolo, dove due giorni dopo è mancata.

Per fare piena luce sulla dolorosa vicenda i congiunti della vittima, attraverso il responsabile della sede di Dolo, Riccardo Vizzi, si sono quindi affidati a Studio3A-Valore e hanno deciso di denunciare alla magistratura tutti i fatti e richiedere gli opportuni accertamenti sul caso specifico per verificare le eventuali responsabilità in capo ai medici, agli operatori e soprattutto al direttore sanitario e alla società di gestione della struttura.

È probabile ora che l'esposto, corredato da tutta la documentazione clinica, vada ad aggiungersi al già corposo fascicolo della Procura di Venezia che, com'è noto, per il tramite del pubblico ministero Bruno Cherchi, ha già avviato un'indagine conoscitiva su diverse case di riposo del territorio, mettendo sotto la lente le azioni messe in atto nel periodo più critico dell'emergenza sanitaria.

