IL CASO

LONGARONE Un comune di oltre 5mila abitanti, con ampia zona industriale attraversato dall'unica via che porta al Cadore, con praticamente quasi nessun contagio. È un caso da studiare quello di Longarone che resta a quota 2 positivi entrambi contagiati per il lavoro fuori comune, e una decina di persone in isolamento. Il territorio è rimasto immune per tantissime settimane dall'inizio dell'emergenza e solo dopo più di un mese, il 27 marzo scorso, è stato registrato il primo degli unici due casi, che lo mettono all'ultimo posto tra i comuni della provincia per percentuale di positivi rapportata al numero di residenti (che a Longarone è vicina allo zero). Ma qual è il segreto del contenimento dell'epidemia a Longarone? «Devo ringraziare i miei cittadini - afferma il sindaco Roberto Padrin - hanno dimostrato grande senso di responsabilità nel rispetto delle regole dettate dalle autorità per evitare il propagarsi del Covid 19». E vicino ai cittadini, fin dall'inizio dell'emergenza il Comune, che ha distribuito mascherine: non solo quelle arrivate dalla Regione, ne ha acquistate anche 2mila 500 per arrivare alla copertura totale della popolazione. Così, dopo il prossimo ordine, a Longarone ogni cittadino avrà la propria mascherina consegnata dal Comune. La distribuzione viene effettuata in questi giorni dal personale della protezione civile, carabinieri in congedo, consiglieri di maggioranza e minoranza. E poi l'iniziativa, tra le prime in provincia: il servizio stampa per i compiti messo in campo dal Comune per tutti gli studenti del comprensivo di Longarone residenti. Basta inviare una mail a longarone@biblioteca.net il nome dell'alunno e l'indirizzo di casa e i compiti verranno stampati e consegnati a domicilio.

Infine il lavoro sui buoni spesa, che hanno avuto una sessantina di richieste e verranno distribuiti da giovedì. «Grazie al lavoro, in particolare, dei nostri Servizi Sociali, del vicesindaco Ali Chreyha - spiega il sindaco Padrin -, dei consiglieri Marco Campus e Silvia De Biasi e della struttura comunale abbiamo preparato i documenti per accedere ai Buoni Spesa riservati a tutti i cittadini di Longarone che ne avranno bisogno. Un grazie a tutti i nostri commercianti di generi alimentarie alle nostre due farmacie che hanno aderito a questa iniziativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA