IL CASO

LIVINALLONGO Ci sono anche case di riposo che sono rimaste immuni. A Livinallongo, Ponte nelle Alpi, Auronzo e nella Rsa Asca di Agordo i contagi tra gli ospiti sono pari a zero. Casi da studiare per comprendere cosa è andato storto invece nelle altre strutture, quelle dove il coronavirus non solo ha infettato i fragili ospiti, ma ha mietuto anche vittime.

LIVINALLONGO

Tamponi a ospiti e operatori tutti negativi in rsa Villa San Giuseppe a Livinallongo. Il sindaco di Livinallongo Leandro Grones: «Un respiro di sollievo, un po' di fortuna, ma il grande merito va alla direttrice Mara Case che fin da subito ha adottato disposizioni e protocolli rigidissimi. Già il 24 febbraio ha limitato l'accesso in struttura ad un solo familiare e il 5 marzo ha interdetto a famigliari, volontari ed estranei l'accesso alla struttura». Nella struttura comunale da poco ampliata e gestita dalla municipalizzata Fodom Servizi che ospita 56 persone, i 52 operatori hanno adottato una regola semplice e vincente: attenersi alle indicazioni ufficiali, alla competenza di medico ed infermieri ed il coinvolgimento di tutto il personale proprio come una squadra. «Ogni nuovo ingresso- spiega il primo cittadino -, ogni ospite che aveva un rialzo termico, rientrato da visite ospedaliere è stato messo in isolamento preventivo, gli addetti che vi accedevano indossavano i dispositivi di protezione utilizzati negli ospedali». Nella struttura è stata creata anche un zona filtro e regole anti-contagio.

LE ALTRE

Anche la casa di riposo di Ponte, fa sapere il sindaco Paolo Vendramini, ha zero contagi. Così come Auronzo. «La Residenza per Anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo - si legge in una nota - al momento non registra alcun caso positivo di coronavirus. La certezza si è avuta ieri nell'apprendere dall'Usl 1 Dolomiti l'esito dei tamponi effettuati alle persone risultate positive ai test sierologici che l'Usl aveva effettuato su 70 pazienti e su 58 tra operatori sanitari e dipendenti della struttura. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Residenza per Anziani Roberto Cattaruzza e dalla Direttrice Teresa Perin, che già dall'inizio dell'emergenza avevano adottato tutte le precauzioni possibili per evitare il propagarsi del contagio: blocco totale degli accessi di esterni».

