IL CASO

JESOLO «Sbagliato chiudere i pontili, potevano essere adottate altre soluzioni». Continua a far discutere la scelta del Comune di vietare l'accesso a tutti i 50 pennelli a mare della spiaggia di Jesolo. Anche ieri gli operai della Jesolo Patrimonio hanno continuato il lavoro di sbarramento, installando pali di legno e catene. Considerati uno dei simboli della spiaggia, meta privilegiata per chi voleva prendere il sole lontano dai lettini degli stabilimenti, quest'anno saranno inaccessibili. Per i trasgressori scatteranno sanzioni. Anche nelle ore notturne, quando le dighe si trasformavano in romantiche alcove al chiaro di luna. E se più di qualcuno fa notare che il divieto è sempre esistito ma al tempo stesso gli accessi sono sempre stati tollerati, la polemica è servita.

LE CRITICHE

Particolarmente critico Amorino De Zotti, presidente dello stabilimento balneare Manzoni: «Il divieto con sbarramenti attacca è decisamente eccessivo, i pontili non sono mai stati un problema. Stiamo parlando di uno dei simboli della nostra spiaggia per tantissimi giovani. Se c'era la paura di eventuali assembramenti, bastava organizzare dei controlli con i bagnini. Siamo una città di mare, gli ospiti vogliono semplicemente trascorrere una vacanza. Quest'anno sono state introdotte diverse prescrizioni, ora anche il divieto di accesso ai pontili, avanti di questo passo rischiamo di diventare la città dei divieti». Nell'arenile di piazza Brescia, i gestori dei chioschi evidenziano il ritardo nel montaggio dei vari sbarramenti. «Se la regola è quella di evitare assembramenti commentano gli operatori la scelta può essere compresa, ma non con queste modalità e tempistiche. E' da almeno un mese che sentiamo parlare della chiusura dei pontili, la spiaggia è aperta dal primo giugno e in tutti questi giorni la gente ha continuano a frequentare i pontili e a stendersi al sole. Soprattutto nei weekend. Perché fino a ieri era possibile e oggi no? C'è una discrepanza, il rischio contagio esiste o non esiste, non può esserci solo in una parte della stagione. Anche perché negli scorsi weekend la gente in spiaggia non è mancata, nemmeno nei pontili». Perplessi anche gli addetti dei vari stabilimenti, secondo i quali quello dei turisti distesi nei pontili era l'ultimo dei problemi. Non manca nemmeno chi chiede una riorganizzazione della spiaggia per il prossimo anno. «La prenotazione dei posti ha dei limiti dicono i bagnini dell'arenile di piazza Marina va bene aumentare il distanziamento tra gli ombrelloni, ma sbarrare gli accessi dei pontili sembra una forzatura. Per il prossimo anno vanno adottate scelte diverse».

LA POLITICA

Nel frattempo il caso è destinato a diventare anche politico, con tanto di interessamento di Daniele Bison della lista Jesolo: «Se il problema era il distanziamento dice il Comune ha clamorosamente sbagliato obiettivo. Storicamente i pontili venivano frequentati soprattutto dai residenti che volevano concedersi qualche ora di relax al sole ma soprattutto distanti dalla ressa dal resto della spiaggia e garantendo automaticamente il distanziamento dalle altre persone. Le situazioni di criticità sono altre, oltretutto i divieti devono essere fatti rispettare: se non sarà così l'Amministrazione perderà ulteriormente in credibilità».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA