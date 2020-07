IL CASO

JESOLO Rientrano Italia dal Bangladesh, vengono sottoposti al tampone e risultano positivi. Quattro cittadini bengalesi, lavoraatori stagionali in hotel e ristoranti di Jesolo e Cavallino, sono positivi al Codiv-19. I quattro erano partiti da Dacca, la capitale del Bangladesh, e poi atterrati all'aeroporto di Fiumicino una decina di giorni fa con un volo carico di connazionali che dovevano rientrare in Italia per motivi di lavoro. Ma direttamente nell'aereo che li ha riportati in Italia un passeggero, anche lui bengalese, che doveva fermarsi a Roma, ha accusato dei sintomi sospetti durante il volo.

Per questo una volta atterrato è stato sottoposto al test, risultato appunto positivo. Subito l'autorità sanitaria del Lazio ha avvisato l'Ulss4, informandola della situazione. E per lo stesso motivo l'Azienda sanitaria ha fatto scattare i controlli su tutto il gruppo di cittadini del Bangladesh arrivati in Italia con quel volo e che da Roma si sono poi trasferiti nel litorale veneziano dove lavorano tra ristoranti, hotel e settore commerciale. In totale si tratta di dieci persone, quattro delle quali risultate positive. Tre risiedono a Jesolo, una a Cavallino-Treporti. Negativi gli altri sei, residenti nelle altre città balneari della costa veneziana, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare a scopo precauzionale. Massima la cautela dell'Ulss4, che ha comunque parlato di situazione sotto controllo, anche perché nessuno dei dieci aveva ancora iniziato a lavorare. Oltretutto i quattro risultati positivi sono tutti asintomatici. Per nessuno, infatti, è stato necessario il ricovero in ospedale e tutti si trovano in isolamento nelle loro abitazioni, controllati in modo rigoroso dalle forze dell'ordine per evitare eventuali spostamenti o contatti con altre persone.

Per uno di loro, inoltre, che avrebbe dovuto condividere l'appartamento con altri connazionali in arrivo, il datore di lavoro ha messo a disposizione un alloggio riservato proprio per evitare di incontrare altre persone. In tutto il litorale la comunità bengalese è molto numerosa e radicata, tanto da svolgere diversi lavori in tutta la filiera turistica. E per questo, non appena l'Ulss4 ha ufficializzato la situazione ai due sindaci, la notizia si è diffusa rapidamente. «Mi sento tranquillo dice il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia evitiamo allarmismi che sarebbero dannosi per tutto il nostro territorio. La situazione è ampiamente sotto controllo, non c'è alcun focolaio ma solo dei casi di persone arrivate dall'estero, risultate positive e immediatamente isolate. Siamo stati informati dall'Azienda sanitaria e ho personalmente chiesto agli agenti della Polizia locale di fare più controlli giornalieri, affinché questi cittadini rispettino l'isolamento domiciliare». Sulla stessa scia la sindaca di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto: «La situazione è sotto controllo sono state le sue parole sono stati ricostruiti i movimenti di tutte queste persone e oltre al gruppo con il quale è stato condiviso il viaggio non risultano altri contatti. Nessuno aveva iniziato a lavorare e soprattutto nessuno presenta dei sintomi». A intervenire sulla questione è anche Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio SanDonà-Jesolo: «Dalle informazioni che ci hanno riferito dice - le persone risultate positive sono già in isolamento, per cui non c'è nulla da temere. Va evidenziata, invece, la professionalità degli imprenditori che, prima di avviare il rapporto di collaborazione, hanno atteso (come da protocollo) che i futuri dipendenti eseguissero il tampone. Lo avevo detto già nei giorni scorsi e lo ribadisco anche in questa occasione: i nostri imprenditori seguono in modo scrupoloso, a volte quasi ossessivo, le indicazioni da protocollo».

