IL CASO

JESOLO Nasce il gruppo Lavoratori invisibili e la vicenda approda ufficialmente in parlamento. Si tratta dei lavatori stagionali esclusi ancora dallo scorso marzo da tutti i sostegni varati dal Governo per affrontare la crisi economica collegata con l'emergenza pandemica. Tra di loro ci sono addetti ai supermercati, parcheggiatori, autisti, bagnini di salvataggio, commesse, magazzinieri, custodi e operai di aziende di servizi. Tutte persone che normalmente lavorano durante l'estate, in genere per periodi compresi tra i 3 e i 6 mesi in aziende collegate al turismo ma non considerati lavoratori stagionali. E per questo esclusi da ogni ristoro. Solo nel litorale veneziano sono state stimate 5 mila persone in questa condizione, ma il problema riguarda tutta Italia. Per questo da Jesolo è stato fondato il gruppo Lavoratori invisibili, senza aiuti da marzo 2020, che anche grazie ai social sta registrando adesioni da tutta la penisola.

L'UNIONE FA LA FORZA

«Il problema è uguale per tutti spiega Hellen Grendene, portavoce del lavoratori e tra le fondatrici del gruppo andare in ordine sparso serve a poco: abbiamo deciso di unirci per far sentire maggiormente la nostra forza. La scelta del nome? La nostra è una categoria di dimenticati, appunto dei lavoratori invisibili e da questo siamo partiti, lanciando appelli a tutto il mondo politico». E sulla spinta che sta arrivando da tutta Italia, la vicenda è finalmente arrivata in parlamento, in particolare sul tavolo della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, grazie anche all'azione delle parlamentari Teresa Manzo e Paola Nugnes. «Tutto nasce da un equivoco di fondo ribadisce la portavoce dei lavoratori noi siamo dei lavoratori a tempo indeterminato esclusi dai bonus perché i codici Ateco dei nostri contratti non rientrano in quelli collegati al turismo. Siamo in forte difficoltà, senza aiuti e ora senza Naspi: per chi ha avuto la fortuna di lavorare, l'estate 2020 è stata corta e i giorni di lavoro non permettono di ricevere un'indennità di disoccupazione che copra tutto l'inverno».

E su questo punto ora sta lavorando il governo: superata la crisi, da Roma dovrebbe essere approvato il decreto Ristori 5, un provvedimento legato allo scostamento di bilancio che dovrebbe contenere ristori per tutti i lavoratori e una proroga alla Naspi. «Ci auguriamo conclude Grendene che i provvedimenti vengano avviati il prima possibile, ci sono famiglie che non sanno più come affrontare la quotidianità, oltretutto con tutte le incognite sulla prossima stagione». A conferma della necessità di trovare un'occupazione per la prossima estate va registrato anche il grande interesse che sta suscitando lo Jesolo Job Day. Fissato per mercoledì 10 febbraio, è il primo evento di recruiting dell'anno 2021 e, soprattutto, il primo in Italia che si svolge in versione online. Organizzato dall'Associazione jesolana albergatori in collaborazione con LavoroTurismo, ad oggi si sono già iscritti all'evento 700 persone da tutta Italia mentre ogni anno il comparto alberghiero jesolano, con i suoi 360 hotel, garantisce un'occupazione a 6 mila persone.

RECLUTAMENTO ON LINE

«Jesolo Job Day commenta Alberto Maschio, presidente di Aja - è una imperdibile occasione per le aziende che sono alla ricerca di collaboratori di qualità e che, iscrivendosi al nostro recruiting day, potranno incontrare, nell'arco di un'unica giornata, una serie di candidati preselezionati dallo staff di LavoroTurismo. I nostri collaboratori sono alla base del fare impresa e il successo di questi anni è anche il frutto della crescita e della formazione nella quale abbiamo sempre creduto. Coinvolgere dei candidati per questo evento senza farli muovere da casa, mantenendone le caratteristiche, la ritengo una cosa importante».

Giuseppe Babbo

