IL CASO

JESOLO «In 96 ore abbiamo allestito i due nuovi reparti e abbiamo iniziato a ricoverare i primi pazienti. Siamo pronti a tutto».

Le parole sono pronunciate in modo veloce e sicuro. Esattamente come il lavoro all'interno dei tre ospedali del Sandonatese. Fabio Toffoletto, direttore del dipartimento di area critica e primario di Anestesia e Rianimazione dell'Ulss 4, da giorni è in prima linea nell'affrontare l'emergenza Covid-19. E con lui i suoi colleghi, tutti al lavoro tra turni infiniti e una grande determinazione. «Non appena la Regione spiega Toffoletto - ha disposto la realizzazione dei due nuovi reparti all'ospedale di Jesolo, ci siamo attivati e in sole 96 ore abbiamo allestito un'area di terapia intensiva dotata di 8 posti letto e un reparto con 11 posti letto per pazienti Covid-19. Abbiamo messo a disposizione tutta la nostra struttura e subito dopo aver preparato i due reparti, sono arrivati i primi pazienti, dirottati a Jesolo dagli altri ospedali della Regione. Durante l'allestimento dei due reparti, ma anche in questi ultimi giorni, abbiamo fatto un lavoro enorme. Con orgoglio posso dire che la macchina organizzativa di questa azienda sanitaria è di alto livello, stiamo rispondendo nel migliore dei modi ad una situazione di forte criticità. Posso confermare che tutto il personale, sia quello sanitario che amministrativo, si sta impegnando notevolmente: siamo tutti in prima linea».

SEDICI RICOVERATI

E con i nuovi casi di contagio registrati ieri, nei due reparti jesolani, il numero di pazienti è salito a quota 5 nell'unità di rianimazione e a 11 nell'area ricovero. «Si tratta di pazienti con sintomi diversi prosegue Toffoletto non necessariamente sono pazienti residenti nella nostra area territoriale, alcuni arrivano anche da altri ospedali del Veneto: il sistema sanitario regionale è omogeneo, cerchiamo di razionalizzare ogni risorsa per lavorare al meglio. Nel nostro caso abbiamo portato quasi a saturazione il numero dei posti letto, ma nei due reparti tutto è ampiamente sotto controllo. Non possiamo, ovviamente, escludere l'arrivo di nuovi pazienti nelle prossime ore».

Non caso, a fronte della previsione del picco di contagi previsto per i prossimi giorni, dal personale ospedaliero viene ribadita la delicatezza del momento. «Dico semplicemente parla sempre il direttore del dipartimento di area critica che noi siamo pronti per ogni evenienza. La situazione è in evoluzione e soprattutto non può essere sottovaluta il alcun modo. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e per questo dobbiamo essere pronti a fronteggiare ogni scenario possibile. In questo senso ci siamo preparati accuratamente. E ancora una volta posso garantire che l'impegno del nostro personale è ai massimi livelli».

IMPEGNO IN CORSIA

Notevole, quindi, l'impegno garantito in corsia. «Nonostante le difficoltà sottolinea il primario di Anestesia e Rianimazione tutti noi continuiamo il nostro impegno. La collaborazione dei cittadini è fondamentale: da parte nostra invitiamo tutti a seguire gli appelli lanciati anche dal nostro direttore negli ultimi giorni, a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo per motivi urgenti. È un modo concreto per aiutarci in questa battaglia».

Tra tanto lavoro, va registrata anche la solidarietà dei cittadini jesolani che da giorni effettuano donazioni a favore dell'Ulss 4, offrendo anche cibo e pasti caldi al personale in servizio, oltre ai tantissimi messaggi di incoraggiamento. «È un calore sincero conclude Toffoletto che avvertiamo ogni giorno. Sentiamo la vicinanza dei cittadini, si tratta di un sostegno che in questi giorni difficili ci dà una grande forza per andare avanti fino in fondo».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

