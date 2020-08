IL CASO

JESOLO Il presidente dell'Associazione jesolana albergatori, Alberto Maschio, non vuole parlare di rivincite. Ma semplicemente di scelte prudenti, valutate con estrema attenzione e soprattutto azzeccate. In ogni caso la sostanza non cambia e quello che a maggio sembrava un incubo che rischiava di tagliare fuori le spiagge dell'Alto Adriatico dalle rotte turistiche, oggi fa meno paura.

I riferimenti sono tutti per il corridoio turistico che la Croazia voleva aprire ai flussi provenienti dal centro Europa. Vale a dire per i viaggiatori provenienti da Austria, Slovenia, Ungheria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Repubbliche Baltiche, Paesi da cui provengono numerosi ospiti che generalmente frequentano il litorale veneziano. Ma da settimane proprio in Croazia si stanno registrando diversi casi, con un aumento dei contagi negli ultimi giorni.

L'ORDINANZA DI ZAIA

E proprio per questo nell'ordinanza firmata dal Governatore Luca Zaia giovedì scorso, è stato deciso di disporre il tampone per i veneti di ritorno dalle vacanze in Croazia. Insomma, la conferma di una situazione che non è facile per nessuno e nemmeno scontata. Anche a fronte del ferragosto da sold aut vissuto da Jesolo, con una notevole percentuale di ospiti stranieri, per la prima volta più numerosi degli italiani in questo periodo, in particolare per i turisti provenienti dalla Germania (12,4%), Austria e Svizzera (10,9%), con significativo aumento di quest'ultima nazione che, durante il lockdown, si era interessata molto (con varie troupe televisive in città) al caso Jesolo. In pratica quasi una situazione insperata a giugno, ma che ha fatto tornare il sorriso a molti operatori.

STANDARD ELEVATI

«Io dico semplicemente spiega il presidente dell'Aja che nonostante i vari corridoi o corsie preferenziali, un turista si sente libero e alla fine sceglie di trascorrere le proprie vacanze dove preferisce e dove si sente a casa». Ma vista la situazione, anche dove si sente più sicuro. «Nel nostro caso aggiunge Maschio sono state fatte delle scelte precise, valutate con estrema attenzione. Da sempre ricerchiamo la qualità nei nostri servizi, quest'anno più che mai confermata ma con ulteriori standard aggiuntivi a livello di sicurezza sanitaria, distanziamento e sanificazione. Sono scelte che possono sembrare difficili da attuare, per certi versi anche coraggiose, ma che alla fine ci stanno dando ragione». Altro aspetto che viene sottolineato è quello delle chiusure attuate durante il lockdown: «Da tutti sono stati fatti dei sacrifici pesanti conclude Maschio che però ci hanno permesso di farci arrivare all'inizio della stagione puliti, anche questo credo sia un aspetto che ha fatto la differenza rispetto ad altri».

CRITICHE INUTILI

Sulla stessa scia anche Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandonà-Jesolo: «Semplicemente io dico che sta vincendo la linea della serietà spiega quattro mesi fa eravamo attaccati da molti, in modo particolare quando sono state assunte delle scelte importanti. Inoltre tra chi ci ha criticato, c'è stato anche chi ha aggiunto che nelle proprie spiagge tutto era meraviglioso: oggi tutti possono vedere come è andata. I nostri operatori hanno dimostrato serietà, lungimiranza e rispetto, prima di tutto per le persone, garantendo dei servizi che si sono abbinati nel modo migliore allo spirito delle vacanze ma in sicurezza. Nessuno ha nascosto i problemi, ma li abbiamo affrontati. Nel nostro caso possiamo dire che le scelte dello scorso maggio non sono state solo coraggiose, ma anche vincenti».

Giuseppe Babbo

