JESOLO «Il Comune non manda via nessuno, la scelta di mettere in vendita l'immobile è della Crroce Rossa. Non abbiamo nemmeno chiesto la costruzione di un hotel, diciamo semplicemente basta all'utilizzo di questa struttura per l'accoglienza di richiedenti asilo. Per quanto ci riguarda, una soluzione ideale potrebbe essere quella di realizzare in questo stabile un centro di formazione per i lavoratori stagionali». Così Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, sulla bufera scatenata attorno al centro di via Levantina che ospita i migranti, 42 dei quali (più un oiperatore) trovati positivi al Covid.

Sul futuro di quel centro ci sono varie ipotesi, a partire da quella di un hotel, sulla quale si è soffermato il prefetto Vittorio Zappalorto in un'intervista ieri su Il Gazzettino, dicendo di essere pronto a verificare la provenienza dei capitali per il progetto. Ma che sia necessaria una riconversione del centro, è parere anche de vice presidente della Regione Gianluca Forcolin: «La riconversione di questa struttura spiega è necessaria, quanto accaduto negli ultimi giorni ha confermato l'incompatibilità tra la presenza dei migranti e le esigenze di una città turistica come Jesolo. L'idea di realizzare un centro di formazione per i lavoratori stagionali di tutto il litorale veneziano potrebbe essere un'ottima idea. Una centro di questo tipo potrebbe aumentare ulteriormente il livello di qualità nelle nostre strutture ricettive, sono convinto che dal problema nato negli ultimi giorni può nascere un'importante opportunità per tutto il territorio».

Ed è per questo che il vicegovernatore ha ribadito la necessità di chiudere la Cri di Jesolo: «Lo stesso Prefetto aggiunge Forcolin ha evidenziato la difficoltà nel gestire queste persone, si tratta di un concetto che noi ribadiamo da anni. Ora ci aspettiamo che lo stesso Prefetto lo metta per iscritto anche al ministro degli Interni. Stiamo parlando di richiedenti asilo con problematiche e che in questo contesto devono perfino essere sorvegliati a vista per ottenere il rispetto della quarantena».

A chiedere chiarezza è anche Francesco Esposito del comitato per la difesa dei diritti civili: «Assistiamo sono le sue parole - ad attacchi concentrici nei confronti della Croce Rossa di Jesolo, che ci preoccupano non poco. Da anni affermiamo che sull'area di via Levantina, da tempo qualcuno ha nelle proprie mire l'acquisizione della struttura per arrivare a compiere mega investimenti che renderebbero montagne di soldi. Che si faccia chiarezza e che si rendano pubblici i nomi delle eventuali società e dei privati interessati all'affare».

Intanto a presidiare il centro di via Levantina è arrivata sabato pomeriggio la pattuglia dell'esercito composta da cinque unità. I militari si sono aggiunti a tutte le altre forze dell'ordine che da giovedì scorso stanno presidiando l'intero perimetro della struttura. Vale a dire l'ingresso ma anche la zona di confine con l'ospedale e tutta la zona affacciata sulla spiaggia. Una volta individuati i 43 contagiati, (un operatore e 42 migranti), tutti asintomatici, i migranti sono stati tutti trasferiti in altre strutture a Cavarzere. A Jesolo invece sono infatti rimasti gli 85 migranti negativi, tutti in isolamento e controllati a vista dalle forze dell'ordine giorno e notte affinché nessuno esca dal centro. Di fatto attorno alla struttura è stato creato un vero e proprio cordone di sicurezza per impedire che qualcuno violi l'isolamento di 14 giorni. Da ricordare che all'interno della propria struttura il personale della Cri, da giovedì scorso raddoppiato per aumentare la sorveglianza interna, ha concluso la sanificazione del centro. Domani gli 85 migranti attualmente in isolamento preventivo saranno tutti sottoposti all'esame del tampone, per verificare l'evolversi della situazione. Per cercare di contenere eventuali nuovi contagi, tutti gli ospiti sono stati divisi in moduli da 25 persone.

