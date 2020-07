IL CASO

JESOLO Dopo le risse, gli assembramenti. Nelle discoteche ma anche negli altri locali, sulla spiaggia e pure nell'isola pedonale. Estate senza pace per Jesolo tra continue tensioni e polemiche. Sullo sfondo torna il rischio di provvedimenti sovracomunali, con la possibilità di chiusure anticipate per chi non rispetta le regole. È l'effetto scatenato dal video diffuso in rete che ha ripreso i balli di gruppo di sabato notte alla discoteca Il Muretto con numerosi giovani accalcati sotto la consolle del deejay, rigorosamente senza mascherina. Una situazione che non sarebbe l'unica in città, ma soprattutto che ha scatenato un'ondata di indignazione.

IRRITAZIONE

Particolarmente irritati il prefetto e il questore di Venezia, Vittorio Zappalorto e Maurizio Masciopinto, entrambi intervenuti a muso duro sulla vicenda dopo aver visionato il vide. Addirittura il prefetto, ieri mattina, ha convocato urgentemente il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e annuncia sanzioni pesanti. «Stiamo acquisendo foto e filmati spiega Zappalorto - poi valuteremo le responsabilità ed eventuali sanzioni, amministrative o penali che siano». Sulla stessa linea le parole del questore: «Questo evento è stato organizzato in rapporto fiduciario tra Comune e gestore aggiunge Masciopinto -, ma è evidente che la fiducia è stata mal riposta. Hanno avuto una prima chance, non ce ne saranno altre».

SINDACO MEDIATORE

A gettare acqua sul fuoco è il sindaco Valerio Zoggia, che cerca di stemperare gli animi e di sostenere l'idea di una convivenza quantomeno più serena con l'attuale situazione. Naturalmente senza far venire meno i controlli. «Dobbiamo smetterla di essere ipocriti dice il primo cittadino di Jesolo -. Se vogliamo convivere con il virus vanno accettate anche certi tipi di situazioni. Sabato scorso ho fatto un sopralluogo al Muretto per valutare i sistemi di sicurezza adottati che, per quanto ho potuto constatare, sono andati anche ben oltre a quanto previsto dai protocolli. Tutto è andato per il meglio, tranne che sul finale della notte, quando qualcuno probabilmente ha esagerato. Non voglio dare nessuna giustificazione su quanto accaduto, però se è vero che in discoteca si va per ballare, credo che certi episodi in qualche modo vadano anche messi in conto o comunque previsti. Non li vogliamo accettare? É una scelta legittima. ma allora non c'è che una soluzione: quella di chiudere tutto e tornare al lockdown».

«CONTROLLI CONTINUI»

Zoggia non si ferma: «Questo ovviamente è un discorso che vale per tutti, per le discoteche in questo caso, ma anche per gli altri locali. E non vanno dimenticate le persone che passeggiano lungo via Bafile o chi trascorre la giornata sulla spiaggia. A maggio è stato deciso di dare la possibilità alla gente di muoversi e alle attività di riaprire: in questo contesto accade di vedere gente in coda all'ingresso di un ristorante o che si distende al sole direttamente sulla battigia, come più volte qualcuno ci ha segnalato prosegue il sindaco -. Se non si vuole tutto questo, vanno fatte altre scelte. Purtroppo con questo virus sarà necessario convivere qualche altro mese. Io dico a tutti di fare attenzione e di rispettare le regole, ma al tempo stesso di capire a che tipo di situazione ci troviamo di fronte. Le regole ci sono e noi cerchiamo di farle rispettare, ma controllare ogni situazione è difficile, per non dire impossibile». Ma in ogni caso il sindaco assicura che il Comune continuerà a fare la propria parte assicurando tutti i controlli del caso. «Sono convinto che le aziende debbano continuare a lavorare conclude Zoggia - per farlo nel migliori modi e compatibilmente con la situazione che stiamo vivendo, sono stati attivati dei protocolli che la maggior parte degli operatori sta dimostrando di mettere in pratica. Noi abbiamo sempre fatto i controlli previsti e sicuramente continueremo a farli ancora. Chi ha sbagliato se ne assumerà le responsabilità, come sempre del resto. Da parte nostra chi non rispetterà le regole non riceverà sconti, come abbiamo dimostrato anche nelle ultime settimane. A tutti ribadisco la necessità di usare la mascherina e di rispettare il distanziamento».

Giuseppe Babbo

