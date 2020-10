IL CASO

JESOLO Dopo il brevetto la produzione. Per la precisione della mascherina trasparente. In Pvc e con un sistema di filtraggio respiratorio. E' l'idea lanciata dalla società E.C.S., ovvero Estetica, Cosmetica e Salute, costituita da un gruppo di imprenditori locali guidati dal veronese Fabio Boscaro che lo scorso maggio aveva brevettato al Ministero dello sviluppo economico il loro progetto. Realizzato il prototipo, una volta completati i vari adempimenti burocratici con l'architetto Rodolfo Bigolin di Treviso, hanno realizzato il prototipo. Vale a dire una maschera in Pvc completamente trasparente, di facile costruzione e da indossare come se fosse un paio di occhiali. Una maschera, ribattezza WMask, in grado di rappresentare una barriera protettiva per il volto, le vie respiratore e gli occhi, dotata di apparati per il filtraggio dell'aria, a contatto con il volto nelle parti essenziali in modo da impedire il contatto con polveri e batteri. Concluso l'iter per ottenere le certificazioni sanitarie, nelle scorse settimane è iniziata, in uno stabilimento della provincia di Treviso, la produzione delle prime 100 mila mascherine, che hanno fatto il loro esordio in pubblico alla Mostra del cinema di Venezia: a indossarle per la prima volta sono state alcune modelle e Flavio Mammoletto, parrucchiere delle dive di San Donà. «La nostra idea spiegano dalla società era quella di realizzare un dispositivo di facile costruzione che fosse in grado di dare risposte alle esigenze di visibilità e sicurezza. La nostra maschera permette di proteggere le vie respiratorie, ma soprattutto è semplice e non invasiva rispetto alle altre mascherine. C'è poi l'aspetto sociale: chi indossa il nostro dispositivo è sempre identificabile, secondo noi questo dispositivo permette di ottenere un impatto emotivo diverso rispetto ad altri. Il viso e la bocca sono sempre visibili, ed è per questo che le prime richieste ci sono arrivate dall'ambito sanitario, in particolare dai logopedisti». Ma ora la società vuole alzare il tiro. «Si parla di riaprire gli stadi al pubblico concludono dalla E.C.S. le mascherine trasparenti risolvono il problema dell'identificazione delle persone, abbiamo avviato i primi contatti con le prime società di serie A. Se necessario siamo pronti ad arrivare anche alla produzione di 80 mila mascherine al giorno». (g.bab.)

