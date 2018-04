CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOIVREA Come da protocollo, perché è un'apertura molto protocollare quella al Pd, ora il M5s rispolvera tutte le possibili convergenze, note da tempo, con i dem. La moral suasion di Beppe Grillo, che tentò di iscriversi al Pd anni fa, era arrivata con un disegno in spiaggia ma non ha sortito effetti. Il Pd sente che è tempo di stare all'opposizione. Ma le consultazioni servono proprio a capire se esistono possibilità diverse.PORTE APERTELa necessità di tenersi le porte aperte in tutte le direzioni è apparsa chiara a Luigi Di Maio...